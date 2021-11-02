薛偉傑：概念空泛 心比天高 「元宇宙」難竟全功

中美兩國資本熱炒

今年3月，遊戲公司Roblox在美國紐約交易所上市，上市當日股價就上漲了50%。隨後幾個交易日，其市值更一度突破500億美元，被稱為「元宇宙第一股」。據媒體報道，在Roblox的遊戲平台上，每個用戶都擁有自己的數位身分進行社交，甚至在平台上獲得的Robux貨幣還可以轉換成真實貨幣。此外，Roblox還支援VR設備，增強用戶的沉浸感。由於這些都被認為是「元宇宙」的部分要素，因而引來資本追捧。在內地，字節跳動亦向元宇宙概念公司「代碼乾坤」投資接近1億元人民幣。後者在2018年才成立，擁有與Roblox概念相似的青少年創造社交平台《重啓世界》。8月底，字節跳動再以90億元人民幣，高價收購內地初創公司Pico，後者主要從事「VR一體機」的研發和銷售。

至於Facebook和朱克伯格本人，就更不在話下。今年7月份，朱克伯格宣稱將在5年內打造一間元宇宙公司。9月份，Facebook又將掌管AR/VR業務的負責人提拔為首席技術官；10月份，Facebook更聲言，計劃未來5年內在歐盟僱用1萬名員工，來推動建立「元宇宙」。

但問題是，到底什麼才是「元宇宙」？恐怕不同的人都有不同的理解。

其中一些主流解讀是，「元宇宙」有八大標籤，分別是：身分、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨地、經濟系統和文明。技術方面則涵蓋VR/AR、人工智能、區塊鏈、物聯網等，幾乎是集各家大成，盡擁天下兵器。其中，尤其強調虛擬空間的沉浸感和真假難分，以及與現實的交互。例如，可以在虛擬空間中工作、賺取虛擬貨幣，可拿到現實生活使用等。在現實世界，資源和空間有很多限制，但「元宇宙」概念主打的其中一個賣點就是，在虛擬世界，資源和空間理論上不受限制，參與經濟迴圈的成員，可以無限地擴張，而每人的資源不會因此而被分薄。

總之，極力唱好者認為，若「元宇宙」建成，人們將可以在這個虛擬世界內做到大部分事情（包括社交、工作），滿足任何願望，除了吃喝拉撒之外，幾乎不用回到現實世界。屆時人們花在「元宇宙」的時間，將會比在現實世界還要多。無可否認，某程度上，這個虛擬大餅描繪得相當理想化和引人入勝，尤其是在資源和空間無限方面。但筆者傾向認為，「元宇宙」概念還是過分空泛模糊，而技術上也遠未成熟。

以最基本的VR眼鏡或VR頭罩為例，現時的體驗也遠未到理想水平，其滲透率亦和個人電腦或智能手機相差很遠。效果較好的VR硬件，多數還是有線的，無線的效果卻又較差。其實，「元宇宙」概念主打的賣點還是VR/AR，其他的都只是配套，圍繞它出現而已。對於「元宇宙」，蘋果行政總裁庫克就理性得多。庫克強調，他會遠離這些流行辭彙，而且更願意稱「元宇宙」為AR。

基本上仍是圍繞VR畫餅

說到底，VR概念每隔一段時間都會炒一次。早在1994年左右，那時大部分人還在使用486電腦，連Pentium也未普及；互聯網更加不用說，即使有上網的家庭也是用Modem。但那時，已經有些公司唱好VR遊戲甚至Cybersex。這裏所說的Cybersex，可不是使用矽膠娃娃，而是用戶在頭上和重要器官上帶上VR硬件之後，就可以真假難分地幹一遍。

到今天，處理器性能已增強了多少倍，記憶體容量增大了多少倍，上網已用到光纖和5G了，試問Cybersex技術有否成熟和真正普及？如果真的成熟，相信某些名人也未必要冒險去嫖妓。又好像虛擬主播和虛擬藝人，已說了超過20年，每隔幾年就炒一次，但到今天，還不是停留在小眾玩意？

筆者相信，理想中的「元宇宙」在8至10年內也很難真正建成。除了概念空泛和不完整，技術不成熟之外，即使是虛擬的資源和內容，也需要很多時間來建立，但消耗卻非常快。當然，當中某些板塊可能會較容易實現。例如，讓歌迷帶上VR眼鏡，來看一場全息影像（Holographic Display）的虛擬鄧麗君演唱會，現時的技術其實已經與現實相距不遠。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]