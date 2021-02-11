涉與淫魔富商有往來 巴克萊CEO辭職下台

【明報專訊】巴克萊（Barclays）（英：BARC）行政總裁斯特利（Jes Staley）因與美國「淫魔富商」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係在接受調查後辭職。巴克萊表示，英國金融行為監管局（FCA）與審慎監管局（PRA）已對斯特利與已故愛潑斯坦的關係作出初步結論，鑑於這些結論以及斯特利有意就這些結論提出異議，董事會同意斯特利辭去巴克萊的行政總裁及董事職務。不過巴克萊強調，調查沒有發現斯特利「看到或知道愛潑斯坦被指控的任何罪行」。巴克萊已任命全球市場業務主管C.S. Venkatakrishnan接任CEO，即時生效。
2015年曾訪愛潑斯坦私人島
巴克萊：沒發現涉任何罪行
斯特利與愛潑斯坦的接觸可追溯至2000年，當時斯特利擔任摩通（美：JPM）私人銀行的主管，而愛潑斯坦是其客戶。斯特利去年2月曾表示，在2013年離開摩通後，與愛潑斯坦的交往開始減少，最後一次與愛潑斯坦接觸是2015年秋。
不過摩通向美國監管機構提供了斯特利與愛潑斯坦之間的電郵通訊，顯示兩人的關係較斯特利描述的密切。美國監管機構之後將這些郵件轉交英國監管機構，讓英國當局展開調查。FCA和PRA未對仍在進行的調查發表評論。
據悉，斯特利曾在2015年到訪愛潑斯坦位於加勒比海的私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St. James Island）。《華爾街日報》稱，他曾兩次在太太陪同下登島。在2015年底，他當上了巴克萊的行政總裁。
愛潑斯坦於2019年7月因涉嫌安排未成年人進行色情交易而被捕，一個月後在曼哈頓的監獄離奇自殺身亡。本身是對冲基金經理的愛潑斯坦活躍於商政界，與英國安德魯王子、美國前總統克林頓及微軟創辦人蓋茨等有社交接觸。