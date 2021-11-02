企業季度業績理想 美股三大指數齊創新高

特斯拉續破頂 高見1169.49美元

不過由於供應鏈緊張，工廠繼續面對原材料交付延遲的問題，美國製造業活動在上月放緩。美國供應管理協會（ISM）公布，製造業指數由9月的61.1，下滑至10月的60.8。新訂單分項指數由9月的66.7，降至10月的59.8，為16個月低位。衡量製造商成本的價格指數，由9的81.2，升至85.7，預示通脹壓力加大。

對於美國總統拜登呼籲油組（OPEC）增產以遏抑油價，油組成員國科威特及伊拉克表示，支持油組與盟友（OPEC+）在周四的會議，維持將原油日產量，每月提升40萬桶的計劃。油組領袖沙特阿拉伯亦認為，原油供應充足。

油組與盟友每月協定提升的40萬桶日產量，有25.4萬桶來自油組。不過路透昨公布的調查數據顯示，油組10月的日產量為2750萬桶，較9月僅增19萬桶，低於其增產份額。布蘭特期油昨曾升穿每桶85美元，紐約期油曾逼近每桶85美元，午夜前升幅收窄。

（綜合報道）

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