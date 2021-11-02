耶倫露口風 中美貿戰現轉機 稱最終或「以對等方式」降低關稅

內地分析師表示，耶倫對美國最終可能降低對中國部分關稅的評論，是中美貿易關係的另一積極信號。不過分析師認為，儘管美方在貿易問題上的態度愈趨積極，例如美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表明要為中美緊張關係降溫，惟美方缺乏具體行動。關注中美貿易關係的分析人士指出，耶倫的言論表明，美方可能開始接受中國要求降低關稅的想法。中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，拜登政府高級官員關於關稅的言論，顯示出一個有趣的趨勢，關稅傳統上主要是中方關注的問題，現在也成為美方的關注點。

承認降關稅有助壓通脹

耶倫表示，向進口貨品徵收關稅往往會推高本土物價，增加消費者及企業的負擔，例如導致進口的鋁、鋼成本增加，這意味降低關稅將有助紓緩通脹。當被問及調整對中國貨徵收的關稅會否有助緩和通脹壓力，耶倫表示情况大致如此。

美剛與歐盟達成豁免鋼鋁關稅

耶倫指出，美國的貿易代表戴琪已表示，將考慮進一步削減對中國的關稅，但美方希望看到中方履行第一階段的貿易承諾，以對等的方式「穩定，或最終降低一些關稅」可能是理想的結果。戴琪上月底表示，與中國國務院副總理劉鶴通話，是為了緩和兩國的緊張關係，有助穩定雙方的貿易。

中方一再敦促拜登政府取消特朗普時期徵收的關稅。美國官員已做了一些檢討程序，可能會導致部分關稅被取消，但到目前為止沒有考慮廣泛地削減關稅。外交學院國際關係研究所教授李海東表示，耶倫言論再次證實美方貿易摩擦做法和單方面打壓中國，無法解決美國問題。中國海關統計數據顯示，今年頭9個月的中美貿易額按年增長35.4%至5430億美元。

為緩和通脹壓力，美方剛與歐盟達成協議，讓歐盟某個配額的鋼鋁可豁免關稅進口美國，而歐盟也同意取消對美國產品徵收的報復關稅。拜登明確表示，與歐盟合作將有助限制來自中國等地的「髒鋼」進口。「髒鋼」是指生產過程釋出大量溫室氣體的鋼材，中國有一至兩成碳排放量來自鋼材生產。中國也在限制鋼鐵產品出口，在8月起提高部分產品的出口關稅，並取消23種鋼鐵產品的出口退稅。

除關稅以外，耶倫等美國官員一直強調，美國近期通脹飈升的主因，在於供應鏈瓶頸及能源價格上漲，預期通脹將在明年下半年緩解。聯儲局重視美國通脹指標──核心個人消費支出（PCE）物價指數，在9月按年增長3.6%，維持30年高位。市場關注聯儲局在香港時間周四凌晨公布的議息聲明。分析師普遍預期，聯儲局宣布開始「收水」，預測每月減少150億美元買債額度，至明年中完成「收水」。高盛預期，聯儲局明年7月開始加息。

稱拜登選聯儲局新主席 鮑威爾符要求

隨着聯儲局主席鮑威爾的任期將於明年2月屆滿，耶倫表示，拜登應會挑選「具經驗及可信」的人擔任聯儲局主席，鮑威爾符合要求，而其他人亦可能合適。

（綜合報道）

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