未嚴查客戶資料 富昌罰330萬 負責人釘牌半年

75%認購客戶資產不達標

證監會未有披露涉及上市公司名稱，惟新聞稿指出事件涉及創業板配售指引，估計該公司屬GEM上市公司。根據證監會調查，富昌於2018年8月為該GEM上市公司擔任配售代理及分包銷商，在當時提出認購的61名客戶中，普遍出現審查不夠嚴格問題，當中包括4組客戶共用同一住址，3組客戶聲明屬兄弟姊妹關係；其中10人存入帳戶款項與申報不符，9人認購金額與申報不符。

另外，富昌在開始配售前曾在內部向客戶主任發出通知，該股份配售涉高投資風險，要求認購客戶須有3年投資經驗、擁有至少200萬元資產的專業投資者，以及認購不超過資產組合30%。不過，據證監調查發現，終獲配發股份的60名客戶中，75%資產值不多於100萬元，56.7%認購超出資產值30%、15%高達100%，另有3.3%資產值「不詳」。

389項交易指示 逾半未能檢取

證監又指出，股份配售中申請認購的61名客戶帳戶，在2018年9月7日至11月5日期間，曾就買賣該GEM上市公司股份發出389項交易指示，惟證監會未能檢取當中逾五成發出指示紀錄。

證監會認為，富昌沒有在處理配售認購申請時，以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，亦無持續監察其與客戶的業務關係；及在配售過程中以維護客戶最佳利益的態度行事。