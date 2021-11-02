經濟

證監加強規管投連險 須列收費標準 加設審批「快速通道」

【明報專訊】投資相連保險（簡稱投連險，ILAS）一直遭人詬病保障低、收費高昂兼複雜，有因投資失利而「一鋪清袋」的風險。相隔8年，證監會昨日再度推出新投連險產品指引，要求公司分別就保險費用率、平台費及退保費用，列出不同保障程度產品的收費標準比較，費用水平須不高於「替代產品」如定期壽險、基金交易平台等，同時要求加強披露相關費用。指引昨天即日生效，未符合新指引的產品可獲18個月寬限期，即最多銷售至2023年4月底。

明報記者 葉翠

投連險是一種兼備投資成分的人壽保險保單，同時提供人壽保障及投資基金選項。本港市場上約有300隻投連險產品，由31家保險公司發行，現時只有49隻仍然可供選購，當中84%屬於「保本身故賠償的投連壽險」或「固定105%的投連壽險」等低保障產品，其餘16%則屬於高保障產品，即保單賠付為150%以上。

保險費用率不得高於定期壽險

投連險「二合一」的產品性質涉及多層費用，包括保單及投資層面，或蠶食投保人回報。證監表示，要求保險費用率不高於定期壽險產品、平台費與基金交易平台相近，並且要求降低退保費用及縮短退保費用收費期，尤其是對於低保障的投連險計劃，因其保險成分低，較類似基金平台應擁有更高的流動性。

對於高保障產品，若與壽險等產品相稱，則可收取較高的退保費或較長的退保費期限。另外，保險公司亦須加強披露相關費用，2013年證監規定須披露假設持有20年的總費用及收費披露（TFCD）百分比，現時則進一步要求披露持有10年及15年的TFCD百分比。

證監：不應用複雜公式計算回報

證監會發言人表示，留意到投連險產品普遍結構複雜，投資者一般不太容易了解當中所涉條款和風險，因此要求有關產品設計須公平合理，包括不應有任何難以理解、沒有為投資者提供附加價值的特徵或條款，以及不應使用多個複雜公式來計算回報，令投保人難以理解其保單價值。此外，在是次新指引中，證監設立了「快速通道」，容許結構較為簡單的投連險產品可最快2至3個月內獲審批，其他產品則維持6個月的審批時間。

去年以來，環球投資氣氛暢旺，帶動市民購買投連險急升。今年上半年投連險新造保單保費大增1.9倍至134億元（見圖），已超過去年全年的128億元；如單看第二季數字，升幅更凌厲，按年升近2.4倍至70.7億元。

相關字詞﹕投資相連保險 證監會

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