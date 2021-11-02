澳門上月賭收跌40% 終止8連升

月中施政報告 瑞銀料明確博彩業變化

投行瑞銀表示，由於澳門於9月25日至10月18日期間實施嚴厲的入境措施，在該段時間遊客人數大幅降至每天約1.5萬人次。瑞銀對澳門的本月賭收持積極態度，認為自珠海和澳門之間的邊境政策放寬以來，入境人數已顯著回升至每天2.5萬人次，以及澳門政府於上周五（10月29日）結束為期45天的博彩法修正案諮詢，預料澳門政府將於11月中旬發表施政報告時明確博彩業的變化。

另一投行摩根士丹利表示，月內表現符合預期，上月的每日賭收約1.4億澳門元。摩根士丹利預計，11月博彩總收入將按月增長約57%至69億澳門元，按年則升三成，每天的賭彩收入約為2.3億澳門元。但是，以日前國內新增59宗確診個案來看，以黑龍江佔最多，若疫情再度擴散到廣東地區，便會影響賭收。