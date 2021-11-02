內地數據差 恒指5連跌

夜期早段高水近200點

不過，夜期昨晚早段做好，截至10時半報25,350點，高水近200點。騰訊（0700）及藥明生物（2269）是昨天拖累港股下跌最多兩隻股份。昨日北水淨流走13.41億元，主要沽售保利協鑫（3800）及騰訊，分別有13.32億及3.84億元淨走，拖累騰訊股價跌2.4%，報469.6元。

另外北水熱捧汽車及新能源股，長城汽車（2333）有4.25億元淨買入，成為全日淨流入最多個股，不過股價卻跌近6%至33元。日前公布配股的比亞迪（1211）則有3.16億元淨入，股價昨天跌3.2%，收報287.2元。藍籌股方面，招商銀行（3968）升2.2%，是升幅及貢獻恒指升幅最大的藍籌；阿里健康（0241）跌8.1%（見表），是跌幅最大的藍籌。

復牌股炒起 保利協鑫飈逾八成

另外，復牌股逆市炒起是昨日另一焦點，更帶動主板成交額錄1350.93億元，較上日增加7%，是10月21日後最多。保利協鑫（3800）因無法如期披露業績停牌7個月，昨復牌即彈81.8%至3.6元，更是昨日最大成交股份。另獲「白武士」新世界（0017）執行副主席鄭志剛入股的裕承科金（0279）（前稱民眾金融），飈升2.28倍至0.295元；被指涉及參與對美國和歐盟進行網絡攻擊的百富環球（0327），全日收升7.4%，報5.8元。