經濟

港上季GDP放緩至5.4% 本季料受壓 學者指港經濟乏增長 內地限電或拖累出口

【明報專訊】本地新冠肺炎疫情逐漸喘定，惟各地通關無期，經濟復蘇動力依然受限。據預先估計數字，本港第三季本地生產總值（GDP）按年實質上升5.4%（見圖），略較市場預期增長5.7%為低，升幅按季收窄2.2個百分點，當中以投資增長按季放緩幅度較大。有經濟師坦言，隨着內地經濟大幅放緩，本港第四季經濟增長或會受累急速下滑。

明報記者 周綺琪

據GDP各個主要組成部分劃分，季內私人消費開支按年升7%，較第二季的7.2%放緩0.2個百分點（見表），至於政府消費開支增長上季則擴大1.1個百分點至4.1%，並直逼2018年水平。本地固定資本形成總額方面，第三季預估增幅約11%，較上季的23.9%放緩12.9個百分點。

貨品進出口增幅齊放緩

進出口方面，第三季貨品出口預計按年實質增幅為14.3%，較第二季的20.5%有所放緩；季內貨品進口則為16.5%，同樣比第二季21.4%回落4.9個百分點。服務輸出方面，第三季維持第二季升勢，預估按年錄得4%升幅，第三季服務輸入則預估按年升6.4%。

政府發言人表示，隨着環球經濟活動持續恢復和本地疫情穩定，本港的經濟復蘇在第三季更見穩固。首三季計，實質本地生產總值按年擴張7%。經季節調整後，第三季實質本地生產總值較上一季輕微增長0.1%。然而，受新冠變種病毒影響，加上多個經濟體出現供應瓶頸，經濟前景仍有下行風險。

大和：第4季按季增長機會「近乎零」

對於第三季GDP遜於預期，大和資本亞洲區首席經濟師賴志文表示，由於各地仍未通關，以及內地經濟增長開始放緩，導致本港經濟持續受壓，故第三季較遜色的表現屬預料之內。

他續指出，中港兩地未來有機會通關，單靠「內循環」仍難以支撐香港經濟全面復蘇，加上內地疫情反覆，現時通關對香港的影響仍屬未知之數，相信相關因素對本港GDP推動有限，並預計在內地經濟大幅放緩下，本地第四季經季節調整數字按季可錄增幅的機會「近乎零」。

莊太量：第三季GDP「恢復有餘」

另一方面，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則表示，與去年同期負增長相比，今年第三季GDP可謂「完全恢復有餘」；惟由於內地停電影響出口、未通關等因素拖累下，第四季增長存有隱憂，預計季內數字未必可觸及第三季增幅，但相信不會低於3%，即全年平均GDP亦可達6%增長，符合政府預期。

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