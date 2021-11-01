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保險公司推運動獎勵吸客

【明報專訊】恒常的運動習慣是保持身心健康必不可少的元素，對於退休人士及長者更是重要。近年香港多家保險公司都有透過智能電話的應用程式推出運動鼓勵計劃，只要合資格投保人或受保人恒常運動，簡單如步行，都有不同積分儲存方法去賺取保費折扣或現金購物券等優惠。能夠同一時間保持身心及荷包健康，何樂而不為？

撰文 李凱茵

近年數家大型保險公司先後推出運動獎勵計劃，合資格的保單投保人或受保人利用公司指定的智能裝置應用程式，記錄低每日的步行數量或其他指定運動及健康相關的活動，只要達到保險公司的目標就可以換取積分。憑藉運動賺取的積分，可以兌換指定保單的保費折扣，或現金購物券等不同禮品。

步行是最安全、容易，但又能夠保持身體健康的運動之一，即使身體不能負擔劇烈運動的退休人士及長者也適合。只要每天恒常花上1至2個小時，依據身體狀况急步行走或散步，就可以收集到積分，為自己健康增值之餘，又可以節省保費開支。

友邦AIA VITALITY獎賞最多元化

目前，友邦AIA VITALITY健康程式，不論是儲存積分的方法，又或換取的禮物種類，都是各大保險公司中最多元化的。計劃把參與的會員分為四大等級，每個會籍期內收集的積分愈多，會員等級愈高，可換取的保費折扣優惠及禮品就愈高。累積積分只要3萬分或以上，就可去到最高的會員級別。

以步行換取積分，只要每天步數達7500步就有50積分，達到1.25萬步積分更加倍至100。其他儲分方法有戒煙、根據健康評估完成改善健康目標、每天最少7小時睡眠等。另每年兩次進行健康、壓力等不同的評估，每評估項目可賺分1000。如果參加游泳、跑步等大型賽事，都可得到積分。

計劃的其中一項獎賞是指定保單的保費折扣。投保指定保險產品首年有9折保費優惠，之後成為健康程式會員並達最高會員級別，第二年保費折扣會加1%，即有89折，累積計算最高可達85折。折扣優惠將根據每年的會員級別而增減。另外，要成為此健康程式會員，需每年繳付430元年費。

宏利安盛最簡單 以步數換保費折扣

宏利的ManulifeMOVE計劃則簡單根據每日平均步數去決定保費的折扣，只要持有指定的保單並登記成為計劃會員，在每個年度的指定期間每日平均步數達到5000步，下一期的續保保費就有5%保費折扣；若每日平均步數達7000步及1萬，折扣會分別進一步達到7%及10%。

安盛的AXA Goal計劃以每天1萬步為目標，然後再根據每一會籍年度內有多少天達到步行目標去計算保費回贈幅度。一年有50日達標可獲5%回贈，達標日數如有125日或250日，回贈可有10%及20%。不過，此優惠目前僅限公司旗下的其中一個自願醫療保障計劃。

保柏的Bupa4Life計劃，使用者設立目標後，只要完成紀錄步數、運動量及卡路里攝取等，就可以賺取積分，並兌換保費折扣及現金券等優惠。目前此優惠適用於保柏的所有個人保險計劃投保人。

匯豐保險的Well+也提供以每日步行換取優惠，但優惠方面就沒有保費折扣。計劃為期24個月，如有匯豐信用卡的可選擇換取15至50獎賞錢。若對智能手表Apple Watch有興趣的，就可選擇以優惠價購買指定型號，然後分24期付款。只要每日平均步數達5000步或以上，該月就可抵消最少50元的供款，若完成9000步以上，當月供款可完全抵消。此計劃暫時只適用於iPhone用戶。

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