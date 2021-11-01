新盤開售搶客 翔龍灣價升量跌

明報記者 歐陽慧恩

美聯首席高級營業經理黃家樂指出， 翔龍灣10月截至27日止，屋苑唯一成交為5座中層A室，單位實用360方呎，2房間隔，以768萬元易手，實呎21333元。原業主2007年250萬元購入單位，帳面獲利518萬元或約2.1倍。黃氏指，近月市場焦點集中在一手市場，翔龍灣鄰近的啟德區同樣二手交投大減，料待大型新盤推售至尾聲，屋苑成交量才會出現反彈。

豪宅市場則錄得多宗名人買賣成交，土地註冊處顯示，跑馬地紀雲峰低層C室，實用1451方呎、2房雙套間隔，另設士多房，上月初以3398萬元售出、折合實呎23418元，原業主彩麗國際集團有限公司（COLOURFUL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED），公司董事為李恆輝（LEE HANG FAI HUMPHREY），即恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基胞兄李兆麟、資深投資者兆安李太李佘少鴻的孫兒，亦即「四叔」的侄孫；該家族2012年3194.8萬元購入，帳面獲利203.2萬元，賺幅僅約6% 。

電競椅品牌創辦人3080萬沽逸瓏

此外，土地註冊處顯示，九龍塘逸瓏第6座低層C單位，實用面積1039方呎，3房間隔，上月中連車位以3080萬元售出、實呎29644元，登記買家為侯澤勤（HAU JEFFREY CHAK-KIN），中、英文名字均與身為「90後」之電競椅品牌Zenox創辦人之一的侯澤勤名字相同，料為同一人。原業主2011年以2163萬元購入單位、及後於2013年以138萬元購入車位，合共即2301萬元，現帳面獲利779萬元，賺幅約34%。

朗城滙首錄二手 3年升值三成

另外，北部都會區效應下，元朗朗城滙錄得首宗二手成交。中原副區域營業經理王勤學表示，屋苑1座中層C室，實用331方呎，1房間隔，以705.2萬元易手，實呎21305元。原業主2018年10月551萬元一手買入單位，持貨3年，剛滿額外印花稅轉售限制期即沽出，帳面獲利154.2萬元或28%。

至於沙田第一城則錄得今年首宗二手蝕讓，市場消息指，屋苑41座低層A室，實用284方呎，2房間隔，以548萬元易手，實呎19296元，原業主2018年528萬元購入，持貨3年，額印鬆綁後沽貨，帳面獲利約20萬元或約4%，惟扣除佣金及厘印費等使費後，料蝕使費離場。

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