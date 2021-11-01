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星凱‧堤岸戶型豐富 鄰近港鐵站

【明報專訊】中洲置業在香港頭炮住宅項目、位處火炭的星凱．堤岸，單位總數達1335伙，除以毗鄰港鐵火炭站作賣點外，更以戶型多元化取勝。入場門檻最低的為實用面積228方呎開放式戶，是火炭私宅少見的迷你戶，最大的天際特色戶逾2000方呎，盡吸各類客源。

明報記者 陳寶恩

攝影 林靄儀、劉焌陶

位於坳背灣街1號的星凱．堤岸，樓花期長約18個月，由4座樓高39及41層大樓組成。星凱．堤岸10月開售以來，累積售約690伙、佔項目單位總數1335伙逾五成，套現約70億元。

星凱．堤岸第1、2座標準樓層每層8伙，包括開放式戶1伙、1房戶2伙、2房戶4伙、3房戶1伙。至於第3、5座，標準樓層每層9伙，不設開放式戶，設1房戶3伙、2房2伙、3房4伙。項目提供的1335伙，標準戶涵蓋開放式至3房間隔、另備13伙天際特色戶，其中以實用面積444至583方呎的2房戶佔最多，共465伙、佔全盤35%。

另外，實用面積303至385方呎的1房戶、實用面積625至947方呎的3房戶，各佔390伙、391伙，同樣佔全盤29%。至於入場單位開放式戶有76伙，佔全盤6%，實用228方呎起。

1房示位走黑白簡約設計路線

星凱．堤岸1房示範單位以1座28樓B室作為藍本，單位實用面積337方呎。其中，連裝修經改動單位走黑白簡約色調設計，開放式廚房位於入門左邊，採用黑色雲石枱面及廚櫃。開放式廚房的廚櫃上方儲物位置，改用玻璃櫃門，除可以儲物，亦有展示功能。設計師更特意放置一張高身的灰色飯枱在廚房旁邊，配搭兩張高身椅子，住戶除了可以處理食材，亦可以在此用饍，一物兩用。至於雪櫃、焗爐等廚房電器就設於廚房另一端，用上純白色面板，形成強烈視覺對比。

客廳空間呈長形格局，設計師放置一張雙人淺灰色沙發，仍有不少走動空間。睡房附連套廁，採用半開放式設計，原有的牆身改以黑色玻璃分隔，增強單位空間感。從無改動交樓標準示範單位可見，單位整體採木系設計，比較特別是睡房與客廳之間牆身並非選用磚牆，而是用上較薄身木飾面牆，方便戶主日後改動間隔，同時亦節省空間。

至於2房無改動交樓標準示範單位，以5座28樓H室作為藍本，實用面積527方呎，設傳統梗廚，客、飯廳涇渭分明，長4.9米、闊2.65米，外連22方呎露台。浴室則設有大窗戶，並設有浴缸。

涵蓋開放式至3房 2房佔最多

另外，3房示範單位則以3座28樓H室為藍本，屬實用面積755方呎3房連套房間隔。從無改動交樓標準示範單位可見，單位以大地色調為主軸，一入門可到達客飯廳，呈長形格局，長約6米、闊約3米外連26方呎露台。門口左側設儲物室，方便住戶收納日常用具。旁邊為傳統梗廚，配置有木系廚櫃。

另單位設有無觸式出入系統、及視像對講機。走廊貫穿3間房間及浴室，其中主人套房連16方呎工作平台，間隔方正；套廁設浴缸，較特別的是浴室鏡櫃設有電子熒幕，住戶可以播放影音娛樂。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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