新地15主要商場10月生意額 按年增兩成

康業華景山莊奪物業管理獎項

馮續指疫情受控令零售市道回暖，政府電子消費券派發近3個月更帶動消費氣氛。她表示，集團旗下15主要商場加碼推出逾200萬元、推出第三浪冬日消費獎上獎，累計總值1500萬元獎賞優惠；上述獎賞包括賺取高達1200元優惠券；每月舉行大抽獎，有機會贏取iPhone、5星酒店Staycation等。

另新地旗下康業物管負責管理的葵涌半山華景山莊，奪得由環境運動委員會等機構頒發的「2020香港環境卓越大獎」（物業管理—住宅）金獎，而紅磡半島豪庭、上水天巒、荔枝角曼克頓山等分別獲優異獎。康業主席及行政總裁鄺正煒稱康業一直融合智能科技，積極研究能源效益及可再生能源的應用；以華景山莊為例，多年來實行智慧型回收，強化廢物管理，將回收種類擴展至逾25種可回收物品，包括混合金屬碎和月餅盒等；屋苑同時安裝兩部廚餘機，將居民的廚餘轉化為肥料，去年收集及處理廚餘逾18萬公斤。