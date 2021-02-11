PARKSIDE三房1535萬易手 創同類新高

海茵向隅客780萬購峻瀅兩房

另中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳同區峻瀅1期1座低層C室，實用面積498方呎兩房山景戶，原業主9月叫價810萬元放盤，獲海茵莊園向隅客以780萬元承接，即減價30萬元或3.7%，實呎15,663元；原業主2015年7月以556萬元一手購入，帳面賺224萬元或逾40%。

此外，會德豐地產部署推售啟德新盤MONACO ONE之際，利嘉閣地產高級經理陳浩德表示，同區半新盤龍譽1B座中低層D室，實用面積358方呎一房，以860萬元沽出、實呎24,022元；原業主2017年3月以675.2萬元一手購入，4年獲利184.8萬元或27%。

美孚頂層沒升降機直達 呎價低於樓下

美聯物業高級區域營業董事吳志輝稱，荔枝角美孚新邨二期百老匯街26號頂層單位，實用面積804方呎三房戶，原業主開價1260萬元，累減280萬元或22%後，以980萬元售出、實呎12,189元。上述單位無升降機直達，住戶需行一層樓梯出入；而同座樓下中層戶，實用面積929方呎，6月以1238萬元沽、實呎13,326元；以呎價計，新成交低約9%。不過，原業主2011年以625萬元購入，持貨10年帳面賺355萬元或57%。

10月十大屋苑150成交 22個月新低

另中原公布，十大屋苑過去兩日錄9宗成交，按周跌18%，有半數屋苑零成交，包括鰂魚涌太古城及藍田麗港城等。總結10月，十大屋苑錄150宗成交，相對9月錄171宗、按月減12%，屬22個月新低，當中7個屋苑按月成交量報跌，其中鰂魚涌康怡花園跌幅最多，按月跌近7成。美聯則指，過去兩日十大屋苑錄10宗成交，按周跌約16.7%。