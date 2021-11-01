今年新盤成交1.46萬宗 逼去年全年總數

10月焦點盤的海茵莊園，發展商九建上周六（10月30日）首輪銷售推出438伙，至昨晚累售約343伙，佔首輪推售量近八成、套現21億元。項目昨晚加推3號價單涉312伙，即合共已推出780伙價單（3張價單計），佔全盤1556伙逾5成。

是次加推單位實用面積204至428方呎，屬開放式至2房戶，維持最高3%折扣，折實價388.8萬元至965.5萬元，折實實呎19,059元至24,935元，整批折實均呎23,719元；較10月首張價單312伙的折實均呎20,921元，高13%；九建指屬原價加推，因個別單位由於樓層、景觀不同，價格有所調整。3號價單全數312伙，折實後總值約19.4億元。

海茵折實2.37萬加推312伙 高首推逾一成

另海茵莊園首日售出單位，首階段有320伙上載至成交紀錄冊；本報統計，有150伙買家用靈活建築期付款（最高0.5%折扣、付10%首期），佔比47%；有103伙選120日現金付款的成交（最高3%折扣），佔比32%；另67伙選超級靈活建築期付款（照價單定價、先付5%首期），佔比21%。換言之，暫有217個買家採用建築期付款，佔比68%。

傳#LYOS三日收3300票 超額21倍

此外，長實（1113）元朗洪水橋#LYOS，昨首度加推62伙，包括49伙標準戶，開放式佔9伙、1房及2房各佔20伙；以及13伙地下花園戶。整批單位實用205至483方呎，維持最高13%折扣，折實價342.43萬元至730.19萬元，折實實呎13,783元至18,446元，折實均呎15,655元。對比上周首張價單88伙的折實均呎15,503元，是次高約1%。入場單位為1A座1樓H室，實用205方呎開放式，折實價342.43萬元，折實實呎16,704元。市場消息稱項目上周五（10月29日）起收票，過去3日累收逾3300票，以首兩張價單共150伙計超額21倍。

信置10月售66伙 吸金7.1億

另信置（0083）系樓盤包括觀塘凱滙、西南九龍長沙灣維港滙系列、旺角ONE SOHO、馬鞍山SILVERSANDS等，10月共累售約66伙、吸金超過7.1億元。