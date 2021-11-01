馬泰陽：入伙盤潮 租客得益

與此同時，年底前有多個大型新盤緊接入伙，相信亦是租客尋覓筍租盤的黃金時機。

年底新盤入伙集中將軍澳日出康城、啟德及屯門三區。將軍澳就有日出康城MONTARA、GRAND MONTARA及MARINI，合共提供逾1700伙新供應；啟德亦有逾1600伙新盤將於11月交樓，包括嘉峯匯及尚．珒溋。新界區有屯門及天水圍區就有2個新盤陸續開始收樓，包括恆大．珺瓏灣2期自9月中起陸續收樓，連同11至12月交樓的天水圍WETLAND SEASONS PARK 3期，區內第四季將有近1700個新入伙盤。

差估署臨時數據顯示，今年9月份私人住宅售價指數報396.3點，按月跌約0.4%，不過租金指數則報約183.8點，按月升約0.88%，已連升7個月，相信是基於本港經濟及就業情况逐漸改善，加上今年本港多家大專院校恢復實體授課，吸引內地學生重臨，為本地住宅租務市場注入客源，從而支持今年本港租金走勢向上。

根據筆者經驗，新盤入伙往往為區內注入租盤貨源。年底前將軍澳日出康城、啟德及屯門三區入伙盤壓境，意味上述地區的放租盤供應大量增加，預計區內業主普遍會凍結租金，甚至調整租金，短暫抑制區內租金升勢，精明的準租客不妨吼準機會，以筍價租住全新單位。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]