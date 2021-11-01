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布少明

投資策略

布少明：樓市最後2個月再進擊

【明報專訊】新一份《施政報告》提出「北部都會區」發展成為不少投資者及買家追捧概念，近日亦有本地龍頭發展商開賣洪水橋新盤，是政府公布「北部都會區」發展策略後首個開價項目，可謂「食正」區內發展效應。鑑於近期一手熾熱，此新盤銀碼細，又有「北部都會區」發展憧憬，相信極大機會大收旺場。

二手方面，綜合美聯分行資料，《施政報告》前的9月下旬至10月初35屋苑每周交投約40餘宗，《施政報告》公布一周(10月4日至10日)又適逢颱風襲港，令35屋苑跌至僅錄27宗。

不過，統計10月11日至24日的兩周，35屋苑均錄得60宗成交，交投明顯好轉並穩步回升。

有準買家擔心，《施政報告》大刀闊斧增加供應，近日樓價的回調是否新一輪跌浪的起點？個人意見當然是否定的，除了因為本港利好經濟及樓市因素紛呈外，短期樓市供應緊絀，亦是樓價難以下跌的主因。

日前運輸及房屋局公布最新「私人住宅一手市場供應」資料，今年第三季私人住宅施工量僅錄700個，較第二季按季大跌近84%。與此同時，第三季落成量亦只有2200個，按季亦顯著回落約67%，雙雙大跌。統計今年首3季施工量累計僅7200伙，仍較去年全年11,800伙低約39%。至於未來3至4年新供應數字按季同樣下跌。資料顯示，截至今年第三季，錄9.4萬個單位，按季減少2000個。

筆者相信，在一手帶動下，二手樓價稍後將穩中向上，在今年最後兩個月再「進擊」。至於二手交投，個人估計11月份錄得約4000宗，維持不俗水平。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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