廖偉強：買家入市意欲勢回彈

眾所周知，能夠解決樓價不斷上升的因素就是供應量的增加，所以，政府今次這份施政報告着墨都是提供及發掘大量的土地資源去興建房屋，鴻圖偉略的大計始終是未來的事，筆者認為都是遠水不能救近火，况且未來計劃落實的供應量大部分都是集中公營的房屋，當市民漸漸消化這份施政報告之後，筆者相信買家入市的意欲將會恢復增加。

至於樓價方面的走勢，亦有人擔心近期香港的政治環境，令到部分市民決心移民他去，市民對房屋的需求自然會減少，但是，筆者仍然相信，自從國安法推出之後，香港的政治環境開始相對穩定，大家都會將精力及焦點放在經濟之上，整體的失業率不斷改善，經濟的復蘇亦變得明顯，中港兩地的通關正在積極尋找共識，相信能夠通關的時間距離不遠了，之後的北水重臨香港。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]