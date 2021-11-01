經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：買家入市意欲勢回彈

【明報專訊】「南金融、北創科」，就是今次施政報告的重點，香港在世界重要的角色仍然是金融市場的地位，政府今次大力發展新界北部都會區計劃，有些人會擔心將中環金融中心的核心位置遷移去新界北部，筆者相信起碼在未來的20年都不會出現，更何况政府的口號已經明言「南金融、北創科」，將香港南北兩地的強項及互補去發揮，只是撥備在新界區有大量土地資源的供應，去盡快增加市民對房屋的需求，特別是在公營房屋方面的加快，這樣就會平衡基層市民的怨氣及生活。雖然政府計劃大大增加在未來的房屋供應量，但是這些的計劃橫跨的年度長達20年，最近買家入市的意欲，明顯有些少改變，可能擔心未來的供應量增加，又或者心中期望樓價有回落的機會，入市的意欲及步伐明顯減慢！

眾所周知，能夠解決樓價不斷上升的因素就是供應量的增加，所以，政府今次這份施政報告着墨都是提供及發掘大量的土地資源去興建房屋，鴻圖偉略的大計始終是未來的事，筆者認為都是遠水不能救近火，况且未來計劃落實的供應量大部分都是集中公營的房屋，當市民漸漸消化這份施政報告之後，筆者相信買家入市的意欲將會恢復增加。

至於樓價方面的走勢，亦有人擔心近期香港的政治環境，令到部分市民決心移民他去，市民對房屋的需求自然會減少，但是，筆者仍然相信，自從國安法推出之後，香港的政治環境開始相對穩定，大家都會將精力及焦點放在經濟之上，整體的失業率不斷改善，經濟的復蘇亦變得明顯，中港兩地的通關正在積極尋找共識，相信能夠通關的時間距離不遠了，之後的北水重臨香港。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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