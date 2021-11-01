陳永傑：美經濟似放緩 勢阻加息

美國樓市今年表現強勢，現似轉弱。美國抵押貸款銀行協會公布，較早前抵押貸款申請指數大跌6.3%，前一周則上升0.2%。置業指數更由前一周上漲1.5%轉跌4.9%；轉按指數也由前一周下跌0.5%大跌至7.1%。美國9月份新屋動工下跌1.6%，以年率計有155.5萬間，少過市場預期；9月建築許可減少7.7%，以年率計減至158.9萬間，也少過市場估計。聯儲局負責監管銀行的副主席夸爾斯認為，美國經濟已經符合訂定的縮表門檻標準，但談論加息是言之尚早。數據反映就業與通脹有顯著改善，他支持11月議息時啟動縮表，明年中之前結束買債。

疫情反彈 通脹有減慢勢頭

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表示，聯儲局不急於在短期內加息，經濟卻符合局方啟動減少買債的門檻。

即使美國早前通脹急升，縮表加息遏抑通脹之聲高唱入雲，但新冠肺炎繼續風雲變色。傳播力比Delta病毒強15%的超強變種病毒「AY.4.2」，正在世界各地擴散。由Delta變種病毒變異而成的病毒株「AY.4.2」，蔓延英國、美國、以色列及丹麥之後，俄羅斯亦有多宗相關病例。

現在美國變種病毒「AY.4.2」亦不能倖免，看來正在上升軌的美國經濟又要減速。美國通脹近日已有減慢勢頭，美國加息或因經濟放緩而降溫。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]