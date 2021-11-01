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經濟
2021年11月1日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
美資駐港地區總部 18年來最少 較國安法生效前跌一成 中資駐港創新高
僅14%外企擬擴充業務 比例10年低
陳茂波：與內地通關助外資北上視察
中國製造業PMI連續兩月收縮 限電令持續 非製造業指數同挫
任支持疫苗接種公司董事 李嘉誠孫女變身谷針大使
瑞士寶盛銀行鄧啟志：港股未來數月料橫行 續看好環保新能源股
美孳息率曲線趨平 並非預示經濟衰退
富達國際陳振輝：冀COP26可達3目標
鷹瞳：港醫療AI第一股
本土桌遊「樂在棋中」 冀取代電子奶嘴 主打本土教學元素 寓學習於娛樂
堅持香港製造 更易掌控
北交所本月15日開市 69家新三板公司平移
奧的斯搞物聯網電梯 減少意外方便維修
信佳國際應對物流瓶頸 擬擴大音響產品業務
「四合一」餐飲概念 「The Sixteenth」進駐太古坊
發泡膠回收 溶解變回原材料
香港每日棄置逾90噸發泡膠
張兆聰：美股增持微軟特斯拉
余淑穎：450萬元以下上車盤 可留意資助房屋
環球經濟數據
金子：花旗唱好 吉利購27703
張兆聰：通脹升溫 豬肉股看俏
伍禮賢：港股健康調整 聯通股息吸引
潘啓才：港股獨有 解構仙股好炒之謎
《幫你格價》：稅季殺到 稅貸邊家抵？
沈永年：中央插手恒大的正面思考
梁振輝：美央行是減慢放水而非收水
張玉峰：晶片荒或惡化 蘋果供應跟不上銷售
黃德几：希慎穩定派息 伺機跟進
陸振球：香港切勿走上電荒之路
陸振球：應放寬定息按揭成數
林少陽：價值投資須貨比三家
技術取勝：恒生升穿下降軌
謝偉銓：北部都會區可提升香港宜居水平
李聲揚：留意落後科技股
蔡金強：中海油 進可攻退可守
艾雲豪：超級巨星殺氣騰騰
蘇沛豐：新天綠色能源估值低 趁回調吸納
李順威：市場最憂通脹中國放緩
劉思明：港股撈底吼科網汽車
何啟聰：比亞迪績後急跌 看淡追熊65492
瑞銀亞洲：業績後股價回軟 平保博反彈購26004
摩根大通亞洲：港股結束四周升市 看淡可沽恒指65556
周顯：隱形富豪智庫直通天庭
張佩儀：數個方式了解基金風險
王弼：Suncor派息倍升 上望33美元
曾淵滄：清潔能源股不宜高追
湯文亮：定息按揭 愈長愈好
陳永傑：美經濟似放緩 勢阻加息
廖偉強：買家入市意欲勢回彈
布少明：樓市最後2個月再進擊
馬泰陽：入伙盤潮 租客得益
會德豐啟德打造600萬呎住宅王國 屬區內「大地主」之一 8盤涉逾1萬伙
正研另一幅新界地 參與土地共享先導計劃
今年新盤成交1.46萬宗 逼去年全年總數
柏傲莊III添9宗取消交易 累增至80宗
PARKSIDE三房1535萬易手 創同類新高
新地15主要商場10月生意額 按年增兩成
星凱‧堤岸戶型豐富 鄰近港鐵站
新盤開售搶客 翔龍灣價升量跌
保險公司推運動獎勵吸客
周顯：隱形富豪智庫直通天庭
【明報專訊】日前，碰到天大藥業（0455）的大股東方文權，他半開玩笑地說：「你為什麼不寫我？」於是，我便半開玩笑地寫了這篇文章。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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