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摩根大通亞洲：港股結束四周升市 看淡可沽恒指65556

【明報專訊】港股上周踏入藍籌業績期，惟未有為市場帶來驚喜，恒指錄得4連跌，由上周初高位26200點水平回調逾800點，上周五下試25300點，剛好跌至50天線水平暫見喘定。

輪證資金流反映投資者於指數連日調整之際累積好倉過夜，截至周四過去3日恒指好倉累計淨流入約1.9億。如投資者認為恒指於50天線水平有支持，進場博反彈可留意恒指牛64231，收回價24900點，實際槓桿約37倍；看淡可參考恒指熊65556，收回價26039點，實際槓桿約33倍。

至於窩輪選擇可參考以下產品:

恒指購29010，行使價27700點，實際槓桿11.7倍，2022年04月28日到期。

恒指沽29049，行使價22900點，實際槓桿10.7倍，2022年03月30日到期。

以上數據截至 2021/10/29 。

資料來源: 彭博資訊及jpmhkwarrants.com

本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。

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