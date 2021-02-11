何啟聰：比亞迪績後急跌 看淡追熊65492

比亞迪（1211）受原材料價格上升及缺芯等因素影響，首三季盈利按年跌27.5%，股價上周五曾挫逾4%，一度失守290元及10天線。午後大市走弱，惟比亞迪低位見承接，跌幅收窄，後市且望能否重上300元關，否則或再回試10天線約294.2元支持。

看淡可留意比迪沽23685，行使價250.00元，2022年2月到期。或比迪熊65492，收回價318.00元，行使價322.00元，2022年4月到期。

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[何啟聰]