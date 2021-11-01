張玉峰：晶片荒或惡化 蘋果供應跟不上銷售

蘋果整體營運收入創了歷年新高，達833.6億美元，按年增長29%，但仍低於分析員預期的848.5億美元。業績唯一的亮點就只有大中華地區收入145.63億美元，大增超過80%，情况罕見。

晶片短缺拖累蘋果業績

公司自今年7月起已公布晶片短缺的問題，原料供應鏈斷裂，影響iPhone及iPad的生產及銷售，共造成約60億美元損失。行政總裁庫克（Tim Cook）表示，供應鏈問題大過預期，晶片短缺的情况將持續並惡化。

iPhone第四季度銷售收入389億美元，按年增長47%，但亦較分析師預期的412億美元為低，更為5年來首次低於預期。筆者估計主要由於新手機iPhone13於9月才推出，銷售期短，數字大概未反映真實銷售情况。庫克對於來季業績表示樂觀，因iPhone13的銷售期較長，較能反映iPhone13的受歡迎程度，加上步入感恩節及聖誕節等消費節期，銷售額預期會增加。惟需留意雖然潛在銷售量增加，但晶片短缺的問題並未解決，iPhone的生產能力未必能跟上，或出現「冇貨賣」的情况。iPad亦會出現同樣情况，預期其下年首季度銷量將下滑。

蘋果為全球晶片最大買家之一，以供應生產iPhone及iPad等，iPhone銷售佔了整體營運收入46.6%。供應問題對於蘋果的衝擊極大，超出華爾街分析師們的預期。如短缺情况延續下去，將繼續拖累蘋果於年底購物季的銷售額，進而拖低本來向好的營收狀况、EPS及現金流預測。晶片荒未得以紓緩，蘋果「大多數產品」仍受影響，業績的增速或難以跟以往看齊。

除晶片荒外，筆者在多個平台上亦表示，蘋果正經歷多個國家的反壟斷法審查，有關App store付費拆帳等問題亦受到制裁，或拖累相關收入減少，進一步影響其下一季的收入情况，因此並不建議投資者低撈或增持。

FAAMG最看好微軟

FAAMG中，筆者依舊最看好微軟（MSFT）。微軟業務本身與晶片關係不大，因此受這一波晶片荒的影響較低。華爾街亦有不少資金因避險而轉投雲端科技市場。查看微軟於10月26日公布的2022財年第一季度業績，其營收達453.17億美元，按年增長22%；其中以Azure雲平台為核心的智能雲業務表現收入達169.64億美元，按年上升31%，更佔營收最大比重，遠勝分析師們的預期。如投資者有興趣投資科技股，不妨考慮及增持微軟。

惠峰國際發展有限公司董事

[張玉峰 世界為觀]