梁振輝：美央行是減慢放水而非收水

歐洲中央銀行上周四試圖強化市場對寬鬆政策的期望，但看來未能說服大部分投資者，市場仍然預期最快在2022年下半年就有可能出現加息。加拿大央行上周宣布結束量化寬鬆，停止自疫情爆發後開展的買債計劃，但會繼續再投資到期的債券令整體持有量大致保持平穩，並暗示已經準備好最早在明年4月份開展加息行動。

本周市場的焦點肯定是美國聯儲局的公開市場委員會會議，對上一次9月底的會議已經成功改變市場的預期，現時的共識是今天會議將會開始減少每月買債的金額，並在明年中左右結束買債計劃，當中的變數可能只是每月減少的金額而已。市場一般預料美國將會「收水」，但實際上只是每月買債的金額減少，聯儲局的資產負債表仍然會上升，所以更貼切的說法是「減慢放水」。

息差將令美元短升長跌

美元在2021年的表現一直優於我們的預期。 在上半年疫苗接種率緩慢及新的Delta變種病毒、加上全球供應鏈問題以及下半年中國政策發生重大轉變的情况下，引發了對全球增長放緩和通脹上升的擔憂。這一影響導致資金大舉流入美國資產，美元倉位在年內亦由看淡轉為看好。雖然如此，實際利率差異表明未來美元將會走弱，我們預計美國與世界其他地區的增長差異將會縮小不利美元。我們的觀點是基於美聯儲繼續容忍通脹略為高企的政策（平均通脹目標政策）、穩步放鬆供應限制以及強勁的歐元區和中國財政刺激。增長轉向遠離美國和低實際利率應該會推動美元流出至更具吸引力的全球資產，而美元的看好倉位平倉亦可能會增加動力。即使看淡美元，但我們亦不太看好英鎊，因為脫歐後的英國經濟可能容易受到供應引發的通脹所影響。如果財政政策變得更加緊縮的話，則立場鷹派的英倫銀行可能會拖累增長復蘇。

渣打香港財富管理投資策略主管

[梁振輝 匯市前瞻]