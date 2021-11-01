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《幫你格價》：稅季殺到 稅貸邊家抵？

【明報專訊】稅季來襲，不少銀行推出優惠貸款利率吸客，當中，部分銀行以約1厘作招徠，惟仔細閱讀條款，會要求貸款金額高達80萬元至150萬元、6個月或12個月內償還款項，與此同時，貸款人收入要達到一定收入才能完全滿足條件。是次以貸款10萬元作比較，了解哪家銀行稅貸最優惠！

明報記者 黃清瑤

普遍銀行的稅貸還款期為12個月及24個月，僅數家銀行提供6個月還款期，當中恒生銀行「稅安心」6個月實際年率為2.28厘、大新銀行-交稅「快應錢」為2.29厘、富邦銀行特選客戶，包括現有客戶及於貸款申請期間開立富邦銀行個人存款戶口，並以此戶口為貸款放款及還款戶口的全新客戶，可享2.66厘。

12個月還款 建銀實際利率最低

至於12個月還款期方面，普遍銀行息率由1.56厘至5.91厘，當中建銀亞洲-「好現金」稅貸實際年利率最低，僅1.56厘。如分24個月實際年利率為1.62厘，36個月為2.68厘，最長可攤分60個月，息率為2.68厘，比一般私人貸款優惠得多。貸款額最高為200萬元或12倍月薪，並以較低者為準。如成功提取貸款並首次啟動網上銀行或手機銀行，可享可享100現金回贈元。

至於大新銀行-交稅「快應錢」，12個月的實際年利率為1.72厘，不過如貸款額介乎1萬元至10萬元，最高貸款額為稅額一倍，即稅費至少5000元、另選12個月還款期，以及成功開立或持有指定銀行戶口，包括優易綜合理財戶口，或VIP i-Account 綜合理財戶口，或360°「易出糧」服務，可享1.08厘優惠利率。如以10萬元計算，連同現金回贈，總利息及費用為580.3元，屬於眾多銀行之中借貸成本最低。如在大新銀行成功提取交稅「快應錢」，可以登記參加「大搖大賞」遊戲，贏取獎品，獎品包括蘋果iPhone 13 Pro Max 256 GB、iPad mini（第六代）64GB、5000元酒店staycation 禮券等。

留意還款期愈長 利息開支愈高

至於其他銀行，包括恒生銀行「稅安心」、東亞銀行、工銀亞洲（現有客戶）、富邦銀行及星展銀行的實際年利率均高達2.46厘以上，當中星展銀行實際年利率更高達5.91厘，如借貸10萬元及分12個月還款，總利息及費用為3145元。

借款人另可選擇24個月還款期，雖然有銀行提供1.62厘至2.54厘優惠利率，但實際上，還款期愈長，產生的利息開支愈高。如建設銀行-「好現金」稅貸的24個月實際年利率僅為1.62厘，但總利息及費用為1683.7元，高於12個月還款期的一倍。因此借貸人不應因息率廉宜就選擇較長還款期。

除此之外，不少銀行以低廉息率作招徠，例如東亞銀行優惠利率為1.33厘，但要求借貸80萬元以上及分12個月還款，不計及手續費，利息連同本金，每月要償還67,145元，總利息及費用為5740元。另外若攤分24個月，利率為1.85厘，總利息及費用為7971.7元。要留意，貸款額為申請人每月底薪的12倍，最高300萬元，若要借貸80萬元，即申請人月入至少為6.7萬元。

傳統銀行以外，虛擬銀行亦推出稅貸優惠，當中眾安稅貸（ZA Bank）的「一錘定息」計劃就就低至1.58厘，但僅要求借貸20萬元，及於今年11月30日前輸入有效手機號碼以領取邀請碼、申請分期貸款。無論還款期選擇6個月抑或36個月，實際年利率僅1.75厘。

虛銀加入戰場 眾安低至1.58厘

其他優惠方面，恒生銀行「稅安心」推出多項優惠，由即日至12月31日，以恒生個人e-Banking、恒生個人理財應用程式或網頁，提取10萬元至49.9萬元，分12個月至24個月還款期，可獲200元現金回贈；提取100萬元及分24期還款，可獲2000元現金回贈。

此外，選擇12個月或以上還款期，可享首月還款假期。東亞銀行網上成功申請及提取稅季貸款20萬元或以上，可享500元現金回贈。工銀亞洲於2022年3月31日或之前申請，獲成功批核並提取貸款金額達30萬元或以上後可獲100元現金回贈。

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