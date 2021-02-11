經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：450萬元以下上車盤 可留意資助房屋

【明報專訊】讀者來函：我現時住粉嶺村屋，收入只有1.4萬元，這一年轉了好幾次工，失業找工時就沒有收入，我每個月盡量儲5000元。存款有18萬元，盡量不動用。男友負責交租，他人工大約1.5萬至1.6萬元，交租連水電費1.8萬，完全沒法儲蓄。我完全不懂投資，想知道有什麼產品適合我？我積蓄只有18萬元，怎樣儲到首期？

專家回覆：你們兩人的總共收入約3萬元，基本開支便需要1.8萬元，已佔去總收入多於五成，還未計算兩人的各自生活開支，相信現時3萬元的總收入勉強維持二人生活及個人開支。妳現時手持的18萬元，只足夠支撐你們兩人6個月左右的生活所需。坦白講，你們必須考慮降低每月總開支，才能確立穩定地持續儲蓄讓財富增值。工作收入多寡、行業穩定性和個人消費和借貸紀錄，都會影響將來置業時獲批按揭貸款金額和利息水平。因此建議兩位應先好好定立長、中、短期理財目標。

降每月開支 訂立長中短期理財目標

你們理財目標是希望運用資產和儲蓄置業上車。目前有兩大難題：（1）未有足夠的首期；（2）薪金收入須符合銀行對樓宇按揭貸款的要求。以現時二人能承受的供款能力及平衡個人開支情况，建議可考慮購入450萬或以下的住宅！當然以現時的樓價水平，450萬或以下物業選擇寥寥無幾！但希望你們明白，我的建議是建基於你們實際經濟狀况。

450萬元或以下的樓宇可考慮兩大市場供應，例如：現時房協推出之新建居屋（提供市價6.5折優惠）。政府為回應上車盤的市場需求將陸續推出新居屋！同時，現時也有地產發展商推出首次置業計劃為上車人士提供稅務及樓宇價格優惠，相信這些安排也能讓渴求上車的人士，多一個合適的置業選擇。只要能好好把握機會和儲蓄好首期，相信置業之日，絕對是指日可待！

購買450萬元的上車盤，以你們現時的經濟和資產狀况需要儲蓄大約100萬元作置業首期。有見近期股票市場過於風高浪急和暗湧不斷，並不建議你們現時將儲蓄再投資在股票市場，至於何時可再入市或如何投資才適合你們，相信要跟你們作出詳細的個人風險評估分析才能給予建議！

美聯金融集團高級副總裁

[余淑穎 理財信箱]

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