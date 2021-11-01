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發泡膠回收 溶解變回原材料

【明報專訊】發泡膠算是一種最難處理的固體廢物，因為既不能用焚化爐燒毀，在堆填區內完全分解的時間比膠袋要長多倍。但其防撞吸震、隔熱、隔音、輕兼成本低等優點，令它難以被完全取代。有港商花了10年時間研發出一個發泡膠回收處理方案，突破之處是可以取回製造發泡膠的原材料聚苯乙烯，同時解決了回收和運輸等運作問題。

明報記者 薛偉傑

勞氏集團主席勞國康表示，集團在10多年前成立附屬公司睿智環保科技控股有限公司，從事環保科技研究。約10年前，他發現了一種化學溶液，可以在常溫下令發泡膠（氣泡性聚苯乙烯）快速溶解，將內裏空氣排出；其後研究出整套技術方案，可以把發泡膠回收再造、取回其塑膠原材料「聚苯乙烯」（Polystyrene, PS）。

勞國康稱，以往發泡膠很難回收再造，因為它體積大，佔據空間多，但不太值錢。大量使用發泡膠的機構只想盡快拋棄，回收商和再造商認為運輸成本高，循環再造無利可圖。其次，很多發泡膠容器都是用來盛載新鮮蔬菜、食物、飲品等，街市和物流業使用的發泡膠箱往往黏上膠紙，建築業使用的發泡膠填充料易沾上泥沙。雜質有礙循環再造，以往有再造商會要求回收商或使用者先冲洗乾淨和清除固體雜質，這會拉高回收成本，難以循環再造。

車上溶解發泡膠 毋須「乾淨回收」

睿智環保科技的方案可解決上述問題，首先將發泡膠快速溶解成液體，體積大幅縮小，較方便運輸和儲存，相關成本大降。勞國康表示，發泡膠重量有95%至98%是空氣，聚苯乙烯佔2%至5%，若不將發泡膠先行溶解，一架5.5噸貨車每次只能回收50公斤至90公斤發泡膠，很不划算。該公司方案是先在回收車上將發泡膠快速溶解，所以一架較小的3.5噸貨車每次能夠回收500公斤發泡膠。此外，會過濾3次，其中一次在回收車上，兩次在上水廠房內，所以不會要求發泡膠回收點「乾淨回收」。

至於最後在廠房內分離出來的聚苯乙烯，純度高達99.8%，這已經超過主要國家及地區對於進口塑膠廢料純度的要求（中國內地要求純度達99.5%才可進口），餘下0.2%的雜質亦不影響塑膠廠的生產。

睿智環保科技今年6月開始經營發泡膠回收業務，現時每日派出一部3.5噸的改裝貨車到兩個私營街市和一個商場、一個屋苑回收發泡膠。另外，有一個屋苑可能在短期內合作，並有多個街市正在商討。在10月底的貿發局「國際環保博覽」中，該公司亦有展出這部發泡膠回收車。暫時來說，該公司回收發泡膠產出聚苯乙烯的成本，比全新生產的聚苯乙烯略高，希望隨着日後規模擴大，可以令生產成本稍為降低，以及掌握到足夠數據來計算其碳足迹，從而利用其碳足迹較低來作賣點。

每次出車回收約500公斤

現時，睿智環保科技每日出車一次，回收約500公斤發泡膠。若扣掉假期，相當於每年回收約150噸發泡膠。不過，勞國康強調，只要發泡膠使用量大的機構普遍願意合作，例如機場貨運站、物流公司、建築地盤等，公司其實有很多方法擴大運作規模。例如，回收車可以每日走兩至三次，而不是一次；也可以增加回收車，包括改裝較大的貨車。廠房方面，可以每日以兩至三班運作，甚至在香港各區分設多間小廠房。因為該公司研發的機器體積不大，亦不需要很高的樓底，香港大部分工廈單位都可設廠，以處理在附近回收的發泡膠。

該公司的發泡膠處理技術已經在香港和中國內地申請專利，稍後將會申請延伸到美國。除香港之外，公司有意在中國內地、東南亞、澳門和歐美推出這項業務。香港市場方面，比較傾向獨資經營，母公司勞氏集團可以支持到其資金需求；其他地區則持開放態度，獨資、合資或技術授權形式都會考慮。

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