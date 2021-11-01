經濟

信佳國際應對物流瓶頸 擬擴大音響產品業務

【明報專訊】因應新冠肺炎疫情影響，全球貨運物流出現樽頸情況，影響物流及物料成本。電子解決方案及寵物業務營運商信佳國際（0912）稱，集團難免略受影響，需要較多營運資金及存貨應付需求。但執行董事及首席技術總監吳民卓表示，集團接收訂單其實與去年差不多，當中尤以音響產品增長不俗，他們還有意擴充有關業務發展。

吳民卓指出，信佳旗下越南河內廠房只受短暫性限電影響，東莞廠房則已添置後備發電，加上當地低端的產業停產後，對貨櫃需求減少，反而利便業界營運及取得貨櫃付運。同時集團付貨時是以船上交貨報價，因此面對的貨運成本不太受影響。反而客戶若需求較趕，或要轉經飛機付運，客戶所受物流成本壓力上升。另在船費高企及航運業出現擠塞下，客戶多數提早一、兩個月發旺季訂單，貨品到埗時間或延遲兩星期至1個月不等。

面對原料漲價，客戶除願意出高些代價購買物料，集團亦會與客戶溝通早作預算，早些備料應付生產所需。

低端行業停產 有利付運

在業務發展方面，吳民卓說，集團今年的訂單與去年差不多，當中尤以音響產品表現不俗，他們擬擴充該部門的發展，並且從專業級的音響產品，將產品範圍拉闊至會議、串流及遊戲方面應用。當中他們會投資5000萬至6000萬元於廠房設備；另每年平均投入1200萬至1500萬元在研發上。

首席財務總監周思碩指出，就算越南新廠開廠致短期內毛利率略受壓力，但是隨著調配好物流及生產流程，加上有更多生意，料情况會回復正常。

投資5000萬至6000萬元增廠房設備

相對傳統電子產品，吳民卓稱，寵物糧食業務的毛利率會較高，但是業務基數較細，線上生意佔比約三分之一。連同寵物電子業務，本年度整體寵物部門佔集團全部生意20%比重左右。信佳更在寵物電子業務方面，開發出寵物樣貌識別及監察等新產品，冀迎合市場需求。

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