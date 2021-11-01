堅持香港製造 更易掌控

減內地生產監察時間及出差成本

根據貿發局數據，去年香港的玩具和遊戲出口總額減少15%至300億元，為連續第三年下滑。但在疫情期間，拼圖板、棋類用品，以及遊樂場、桌上或室內遊戲等家庭娛樂產品的出口卻顯著上升12%至356%不等。市場研究公司歐睿國際（Euromonitor International）資料顯示，全球玩具及遊戲零售額繼2019年上升2%後，去年的增長估計為7%；受內地、印尼、菲律賓、印度和波蘭等人口龐大的新興市場帶動，上述市場的零售額複合年增長率將介乎9%至27%。

競逐各地獎項 開拓歐洲市場

若要擴大商業網絡發掘市場機會，不少本港玩具製造商選擇定期參加海外貿易展覽會，「樂在棋中」也不例外。Thomas不但曾赴上海、澳門、德國等多地參加桌遊展，更嘗試競逐各地獎項。當中一套描述「地球暖化」現象的《地球救援》則獲得「德國設計獎」，有助提升品牌國際知名度，開拓歐洲市場。

[每道微小市場之三]