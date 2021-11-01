堅持香港製造 更易掌控

【明報專訊】香港的經營成本高，不少玩具製造商將生產線遷至外地，但「樂在棋中」創辦人黃頌行（Thomas）仍堅持香港製造。他指出10年前起家時，在港製造的成本較內地高約兩成至三成，但若計及團隊到內地進行生產監察的時間及出差成本，其實跟本土生產差距不大，亦更容易掌控，逐決定將生產線留在香港。
減內地生產監察時間及出差成本
根據貿發局數據，去年香港的玩具和遊戲出口總額減少15%至300億元，為連續第三年下滑。但在疫情期間，拼圖板、棋類用品，以及遊樂場、桌上或室內遊戲等家庭娛樂產品的出口卻顯著上升12%至356%不等。市場研究公司歐睿國際（Euromonitor International）資料顯示，全球玩具及遊戲零售額繼2019年上升2%後，去年的增長估計為7%；受內地、印尼、菲律賓、印度和波蘭等人口龐大的新興市場帶動，上述市場的零售額複合年增長率將介乎9%至27%。
競逐各地獎項 開拓歐洲市場
若要擴大商業網絡發掘市場機會，不少本港玩具製造商選擇定期參加海外貿易展覽會，「樂在棋中」也不例外。Thomas不但曾赴上海、澳門、德國等多地參加桌遊展，更嘗試競逐各地獎項。當中一套描述「地球暖化」現象的《地球救援》則獲得「德國設計獎」，有助提升品牌國際知名度，開拓歐洲市場。