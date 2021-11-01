經濟
每道微小市場之三

本土桌遊「樂在棋中」 冀取代電子奶嘴 主打本土教學元素 寓學習於娛樂

【明報專訊】港人時常手機不離手，所有娛樂盡在掌握之中。港爸黃頌行（Thomas）卻反樸還淳，於2012年成立社企「樂在棋中」，設計適合香港家庭的本土桌遊。即使純利率僅一成，Thomas仍然堅持香港製造，並希望香港家庭放下手機，創造更優質的親子時間，滿足社會目標。他亦希望將自己定位為「桌遊KOL」，拍片介紹玩法促銷且滿足客人需要。

明報記者 蔡穎霖

Thomas原是一名社工，坦言踏上設計桌遊之路的原因，「只為了不再扮演女兒的人肉海盜船（騎牛牛）」，遂投資70萬元將「海盜船」變為桌遊，設計出第一款遊戲《張保仔傳說》。雖然桌遊在港發展逾廿載，惟普遍以外國遊戲當道。而為增加品牌知名度，Thomas更先後邀請不同大型機構合作，包括與證監會合作推出《股壇達人》，以及港鐵合作的《港鐵沿途有禮》等。

冀港家庭放下手機 創造優質親子時間

「樂在棋中」的桌遊主打本土及教學元素，讓小朋友寓學習於娛樂，希望吸引香港家長客。疫情使各種「在家」活動成新趨勢，Thomas稱網上銷售按年升約一倍，「原預計於書展期間發售、涉資數十萬元的貨物，疫情下花了約半年已售光」。

純利僅一成 「賺了與女兒的歡樂」

計及運輸、存貨等各位雜費等成本，每盒桌遊純利僅約一成；另由於「樂在棋中」以社企形式成立，股東並不會分紅，豈不是「白做」？Thomas表示自己「賺了跟兩個女兒的歡樂」，他同時也有不同的社會目標，包括希望創造優質親子時間及推動香港家庭放下「電子奶嘴」，預防電玩成癮等，「希望可以改變社會看法，桌遊亦可以大眾化」。

Thomas透露一盒桌遊的生產成本佔售價約三成，每款產品須生產最少2000盒才達到邊際成本。公司現時年度收入約「7位數字」，Thomas形容桌遊銷情如「賣月餅一樣」，旺季集中每年書展及聖誕期間。若收入按業務劃分，Thomas稱有約七成來自為企業度身設計桌遊服務，多半屬於非賣品；其餘三成來自零售，當中有兩成至三成營業額來自遊客生意。

拍片介紹玩法促銷 冀成「桌遊KOL」

雖然「現時遊客收入是零，因為元創方（門市位置）根本沒有遊客」，不過Thomas仍然強調門市價值，「有些客人需要試玩過才買，也有買完不懂規則的客人來查詢」。因應該情况，Thomas笑言希望打造自己做「桌遊KOL」，伙拍該遊戲設計師拍片介紹創作理念和玩法，影片觀看次數由數百至數千不等，相信有一定作用。

[每道微小市場之三]

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