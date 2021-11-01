經濟
新股巡禮

鷹瞳：港醫療AI第一股

【明報專訊】被喻為香港「醫療人工智能（AI）第一股」的鷹瞳科技 （2251）於上周五剛完成公開招股、本周五掛牌。儘管集團目前仍未錄得盈利，但隨着核心產品及多項服務已推出市場，今年上半年收入急升逾6倍，同時虧損亦見收窄，尤其集團產品已打進大眾醫療檢測市場，都為今後收入增長提供較佳的保證。

撰文 旻晞

鷹瞳是次全球發售2226萬股，集資最多18億元，每手入場費8212元。聯合保薦人有瑞銀集團及中信証券（6030）。如一眾「B牌」新股一樣，集團是次亦找來8家基石投資者坐陣，包括廣發基金、CloudAlpha等。但相對近期新股基石投資者認購比例動輒逾五、六成，是次鷹瞳的基石投資者、認購只佔總發售股份的31%（按中間價計、未計超額配售權）、相較為低。

鷹瞳成立於2015年，主要從事人工智能醫療軟件、產品研發及診斷，以及健康風險評估解決方案。自主研發核心產品Airdoc-AIFUNDUS是一款人工智能醫療器械軟件（SaMD），目前有三個版本，當中1.0版本是於輔助診斷糖尿病視網膜病變，是首款獲得國家藥監局頒發的第三類醫療器械證書（屬最高級別的醫療器械分類）的人工智能視網膜影像識別輔助診斷產品，已可在國內醫院使用，並於今年上半年開始錄得收益。

首版本內地23醫院3診所提供服務

至於2.0及3.0版本，分別用於輔助診斷高血壓性視網膜病變、視網膜靜脈阻塞，以及診斷病理近視及視網膜脫離。不過這兩個版本目前仍在申請試驗階段，估計分別要至明年第二季、及2024年上半年才向國家藥監局提交申請，短期收入無望。

集團以人工智能作為標誌核心產品，但1.0版本今年第一季才開始推出市場，並於內地23家醫院及3家社區診所提供服務。相關軟件按使用量向客戶收取費用，可預期收入將按使用規模擴大而增加。但始終剛剛起步，今年上半年才僅僅350萬元收入（人民幣，下同）。

故目前集團主要收入，反而來自其健康風險評估解決方案，相關服務亦已打進大眾醫療市場、即集團所指的大健康服務場景、包括醫院、社區診所、體檢中心、保險公司、視光中心及藥房。針對包括對視網膜異常、視網膜血管異常、玻璃體異常、視網膜腫瘤、視神經病變、黃斑病變、先天性視網膜異常、心血管異常及貧血症等多達55病灶和疾病進行的風險評估。

從業績可見，相關服務收入增長迅速，去年全年收入已達4284萬元規模，按年急升96%；單是今年上半年收入已相當去年全年的91%、達3909萬元，按年急升5.6倍。在集團核心技術產品仍在起步階段之際，相關業務已達至一定規模。故即使作為「B牌」新股，集團收入已發展至一定規模，更重要是今年上半年集團虧損已見收窄，有別於其他「B牌」生物科技股份，因臨近上市研發費用急增以及單次的上市服務費，反令虧損大幅擴大（見表）。

去年收入達4284萬 按年急升96%

集團目前經營模式主要以自主研發軟件、解決方案、以服務供應商形式向客戶收取費用。一般會就提供予醫療機構或大健康場景銷售的每項產品、設定一個固定的購買價格，且倘若批量購買測試服務，集團可提供一定的折扣。就Airdoc-AIFUNDUS (1.0)而言，鷹瞳目前通常就每次使用向客戶收取40元至70元；健康風險評估解決方案而言，大體每次收費介乎30至60元不等。

有自主研發硬件產品

除了以服務供應商形式經營，集團本身亦有自主研發的硬件產品，主要包括三款自主研發的眼底相機，能與集團的醫療器械軟件及健康風險評估解決方案兼容，組成軟硬件結合的一體化醫療健康服務。當中一款相機已獲第二類醫療器械證書，並於今年4月開始大規模商業生產。

市場前景方面，根據弗若斯沙利文數據顯示，未來中國人工智能醫學影像市場預計從去年的3億元增至2030年的923億元，年複合增長率為76.7%；當中同期大健康場景市場規模年複合增長率更達102.7%、至2030年規模高達500億元。

總結而言，單從業績收入增長虧損收窄情况，鷹瞳屬近期表現較為突出的「B牌」新股，但亦要留意隨着集團更多產品已開展商業化進程，前行銷及銷售工作或將令相關開支急促增加。如今年上半年銷售開支便急增1.6倍。

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