美孳息率曲線趨平 並非預示經濟衰退

鄧啟志解釋，「近日聯儲局主席鮑威爾表示，如果美國通脹繼續高企，當局便有需要加息，因此市場現時正把預期加息的時間表提前，有些對冲基金賭快將加息的話，會做一個配對交易（Pairs Trade），不止會炒短年期債息上升，也會炒長年期債息回落，這樣的話，便會令孳息率曲線變得相對扁平」。

美10年債息已反映退市 升勢料放緩

向前望的話，鄧啟志認為，美國10年期國債孳息率上周收報1.5521厘，已充分反映本周宣布退市的預期，他估計，在退市的消息本周公布後，該息率升勢將會放緩：「市場總是炒預期（run on expectation），我覺得退市影響已反映在10年期債息現價之中，我不敢預測宣布退市後債息會回落，但很可能升勢會放緩」。他續說，該行亦預期美聯儲在2023年3月才會開始加息，這比市場共識明年下半年便加息為遲。

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