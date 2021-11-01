瑞士寶盛銀行鄧啟志：港股未來數月料橫行 續看好環保新能源股

明報記者 葉創成

美國聯儲局將於本港時間周三及周四舉行議息會議，鄧啟志在專訪中表示，預期該局將公布退市，下月開始縮減買債規模，至明年中停止買債，為去年3月因應新冠病毒疫情在當地大爆發而出台的無限量寬（QE）計劃畫上句號：「目前整個市場也預期美聯儲是次議息會議將宣布退市，我們與市場的共識一致，估計對此政策有不同看法的投資機構不多，原因是美聯儲早已就此與市場充分溝通。」

鄧啟志表示，目前看來美國經濟中長期仍可穩步擴張，不會跌入滯脹的困局，因此美股料只有調整、無大跌，在此前提下，他認為，中國內地因素將主宰港股短期後市，投資者應密切留意下周一至周四（11月8日至11日）在北京召開第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）有何最新國策，他估計中央會繼續重視環保及發展新能源，並且會引領內地經濟發展重心由服務業轉向高端製造業，相關股份近月急升後，短期仍可看高一線。

鄧啟志表示：「我們在投資中資股需要迎接一個新的範式轉移（Paradigm Shift）【編按：範式轉移最早出現於美國科學史及科學哲學家湯瑪斯·孔恩（Thomas Samuel Kuhn）的代表作《科學革命的結構》（The Structure of Scientific Revolutions）（1962年出版），用來描述在科學範疇裡，一種在基本理論上對根本假設的改變】，內地政策大方向已明顯轉變，從服務業轉向高端製造業，高端製造業包括半導體、人工智能、工業互聯網，以及環保，這些很可能才是新的、長遠有結構增長機會的板塊」。

鄧啟志又透露，瑞士寶盛銀行早於8月已經建議客戶增持環保及新能股，現仍然維持此觀點，「可以這樣說，目前在中資股裏面，我們最有信心的，便只有環保及新能股。」

國策重點服務業轉向製造業 中資股範式轉移

除了環保及新能源股獨佔鰲頭外，鄧啟志認為，其次可以考慮消費內需股，並建議等今年底始買入：「今年下半年內地消費市道一定會出現按年增長放緩，最主要的原因是股市及樓市表現不好，帶來負財富效應，這一定會影響消費，而且去年下半年內地經濟已走出疫情，期內居民消費意欲不錯，這令今年下半年按年比較時有較高基數，導致短期消費股或仍有壓力，但中長期值得看好，原因是中央在十四五規劃已表明，未來5年內地希望提振農村及低端城市的消費，此舉利好大眾消費，包括啤酒、牛奶、家電及運動服裝。當然，家電股今年以來面對上游原材料成本上升的壓力，股價表現並不理想，所以我們建議年底才撈底。」

15隻消費製造業藍籌股總比重 低於三大科網龍頭

值得注意的是，即使港股近月顯著調整，上周亦繼續受壓，惟中國內地運動服裝龍頭股李寧（2331）於上周三收市後以每股87.5元配售1.2億股集資近105億元後，內地電動車龍頭股比亞迪（1211）於上周五收市後亦擬以每股273.5元至279.5元，配售5000萬股，集資136.75億至139.75億元，可見市場對中資消費股及高端製造業股仍然趨之若鶩。

《Money Monday》翻查恒指公司數據，在現時60隻恒指成分股中，即使有比亞迪等8隻製造業藍籌及李寧等7隻內需藍籌受惠於鄧啟志上述分析的國策新趨勢，惟該15隻藍籌佔恒指比重仍僅13.59%，低於騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）總和的22.9%，因此中資科網龍頭股對大市的影響仍屬舉足輕重。

六中全會後或再加強監管 科網龍頭股黃金時間已過

鄧啟志認為，中資科網龍頭股股價在上月上旬及中旬出現反彈後，上周已經轉跌，因此不一定代表已出現一個新的升勢：「中資科網龍頭股在10月的確有一個比較強勁的反彈，當時市場的睇法是10月監管消息已轉趨平靜，於是炒作最壞的時機已經過去（the worst is behind）此主題，而發展至此一階段，便要判斷是次走勢屬反彈抑或真正復蘇呢？我們傾向相信這只是反彈，只是一個小周期，而非一個新升勢，原因是政府在10月把精力集中在防控疫情才沒有新的監管措施出台，最快亦要等11月8日召開的六中全會後才能判斷監管強度是否已經見頂，現時仍屬言之尚早。」

「退一步來說，即使我們假設中資科網龍頭股面對加強監管的最壞時間已過去，同一時間我們亦肯定該板塊的黃金時間已過去，它們以往每年盈利增長逾30%，由於監管及其他原因，未來盈利增長將放緩到10%至20%，由此引致估值下調實屬合理，所以我們現時投資中資股需要去迎接一個新的範式轉移」。

大市短期難賺錢 炒股勝炒市

綜合上述分析，鄧啟志建議，未來兩季在港股應該炒股不炒市：「在未來一、兩季去討論大市是否已見底，對於我們作為投資者是否可以賺錢的關係不大，例如在2011年至2015年期間即使恒指變幅不大，但不代表期內港股沒有賺錢機會，例如該5年騰訊股價表現相當不錯，我們覺得相似情况在未來一兩季將會出現，大市整體向上的動力未必足夠，但個別板塊不會跟隨大市走勢，例如環保及新能源股便可望繼續向好。」

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