中國製造業PMI連續兩月收縮 限電令持續 非製造業指數同挫

原材料購進價漲 出廠價近年高位

根據國家統計局公告，中國10月官方PMI連續兩個月回落，主要受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響，在5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於50的盛衰分界線，而且全線按月下跌，反映製造業生產和市場需求進一步減弱。此外，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.1和61.1，較9月分別高出8.6和4.7個百分點，其中出廠價格指數更是近年高位，反映原材料採購價格和產品銷售價格加快上漲。

至於進出口指數則稍為回升，新出口訂單指數和進口指數分別為46.6和47.5，分別較9月升0.4和0.7個百分點，但仍低過50的盛衰分界線。統計局稱，近期世界主要經濟體恢復放緩，加上國際經貿形勢複雜多變，製造業進出口走勢還有待進一步觀察。另外，高技術和裝備製造業持續擴張，分別為52和51.2，對整體製造業PMI的拉動作用較明顯；不過高耗能行業則為47.2，為去年3月以來低位，反映行業景氣度較低，企業信心不足。

大企業續擴張 中小企經營壓力大

數據同樣顯示大型企業繼續保持擴張，指數為50.3，比9月微跌0.1個百分點，仍高於盛衰分界線；中型企業為48.6，較上月跌1.1個百分點，連續兩個月處於收縮區域，小型企業為47.5，與9月持平，惟已連續6個月處於收縮區域，反映以中下游行業居多的中小企生產經營壓力較大。

非製造業商務活動擴張力度放緩

另一方面，非製造業商務活動指數為52.4，較9月跌0.8個百分點，同樣遜於預期，反映擴張力度有所減弱。其中，建築業商務活動指數為56.9%，按月下降0.6個百分點。服務業指數為51.6，按月下跌0.8個百分點，而其中資本市場服務、保險和房地產等行業繼續低於50。整體而言，中國上月綜合PMI產出指數為50.8，比9月下降0.9個百分點。