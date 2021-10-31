反駁惡性通脹論 女股神：通縮力量正削弱通脹壓力

跌價預期 降貨幣流通速度

對於多爾西警告，惡性通脹（hyperinflation） 將很快在美國以至全球出現，Cathie Wood反駁稱，長遠而言非但不會出現通脹，還會出現通縮。她預期3種通縮來源，將克服供應鏈引發的通脹。這些因素包括人工智能（AI）等技術進步的影響、顛覆性的創新（disruptive innovation）將壓低過時商品的價格，以及疫情帶來的周期因素，當企業滿足經濟復蘇的需求而提升產量，最終將在假日旺季結束後出現供應過剩，導致價格下跌。

她補充，當成本和價格下跌，通脹率降低（disinflation）或通縮（deflation）隨之而來，若消費者和企業認為未來價格將會下跌，他們會押後購買商品和服務，從而降低貨幣流通速度。

她又表示，人工智能的訓練成本，正以每年40%至70%的速度下降，她認為這是一股「破紀錄的通縮力量」。

馬斯克：短期看到強勁通脹壓力

馬斯克發帖回應Cathie Wood時稱：「我不知長期（物價）會怎樣，但短期內看到強勁的通脹壓力。」多爾西被Cathie Wood反駁後，未再次發表評論，僅轉發了馬斯克有關短期通脹的意見。

[企業地球村]