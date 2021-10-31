鄭志剛入主 民眾金融明復牌

鄭累計出資2.26億 將易名裕承科金

按公布，鄭志剛已提供第一筆貸款1.61億元並換成股份，連同以8000萬元認購新股，出資共2.41億元並獲逾149.45億股，每股成本約0.0161元。若計入可能額外補足貸款，每股成本約0.01661元。由於鄭志剛持股逾75%，因此減持逾9.34億股恢復公眾持股價，作價每股0.03747元，較每股成本價0.0161元溢價1.32倍，共套現約3500萬元。連同他另向民眾提供貸款2000萬元，他入主民眾金融至今累計出資約2.26億元。

百度創始成員郭眈任高級顧問

裕承科金日後將大搞投資銀行及保險經紀業務，按完成重組計資產淨值約1.185億元。截至8月底止5個月，經營虧損55.7萬元，料2021/22年度可賺2138.4萬元。該集團由鄭志剛做主席，亦找來百度7名創始成員之一的郭眈出任高級顧問，大賣金融科技元素，亦言明將來會做新股包銷商。