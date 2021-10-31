馬莎擬競投Gieves & Hawkes

利邦11月4日討論委任共同清盤人

利邦原為馮國經、馮國綸家族旗下的服裝零售企業，並且坐擁Cerruti 1881、Gieves & Hawkes、Kent & Curwen品牌及D'URBAN授權品牌服裝店。後來馮家將利邦的控股權轉讓予山東如意集團，馮家變成小股東，現時山東如意在利邦持股51.3%。後來山東如意出現財困，加上利邦未能應債權銀行渣打要求提供涉資逾1.5億元的付款擔保，結果利邦於去年底被入稟申請清盤。

利邦則將於11月4日舉行會議討論委任共同清盤人事宜。近數日英國傳媒已報道，Gieves & Hawkes若未能找到買家，或要結束運作。

Gieve & Hawkes已有250年歷史，並在全球男裝聖地倫敦塞維爾街1號開設旗艦店，更以曾服務多位英王，甚至為王室軍服的製作商而聞名。《泰晤士報》報道，馬莎集團正評估競購及出手拯救Gieves & Hawkes這家百年老店。該報還引述消息稱，該品牌自英國解封後恢復營運，生意良好，加上具有強大的品牌傳承，有信心最終覓得買家。