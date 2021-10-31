微軟市值2.49萬億美元 全球最高 年初至今股價累升49% 跑贏蘋果

明報記者 蔡穎霖

微軟上周五升2.24% 道指成分股最佳

市場看好微軟雲端計算和企業軟件的發展，股價不斷走高。翻查資料，微軟市值今年6月底首破2萬億美元，成為繼蘋果公司後第二家市值過2萬億美元的公司。今年迄今，微軟股價升近五成，雖然未及近期異軍突起的特斯拉（美：TSLA）逾六成的升幅，但遠超蘋果年內漲幅12.9%。微軟上周五收報331.62美元，升2.24%，為表現最好道指成分股。

在10月最後一個交易日，美股三大指數齊破頂，也成為年內表現最好的一個月。道指先跌後回升，全日收升89點或0.25%，報35,819點。納指盤中高見15,504點，創即市新高，全日收報15,498點，升50點或0.33%。標指創4608點即市歷史新高，收市報4605點，升8點或0.19%。

美股三大指數齊破頂 港股ADR走弱

本周累計，道指升0.4%、標指升1.33%、納指漲2.7%。整月累計，道指升5.8%，為3月以來最好月度表現；標指升6.9%，納指升7.3%，兩個指數均創去年11月以來最大月度升幅。港股ADR表現疲軟，科技股及石油股普遍較香港收市價進一步下跌。美團（3690）ADR折合報263.95元，較香港收市跌2.1%；騰訊（0700）ADR跌1.68%；阿里巴巴（9988）ADR跌1.6%；中石化（0386）ADR及中石油（0857）ADR亦分別跌0.87%及0.15%。恒指夜期收報25,162點，跌142點，較上周五恒指收市25,377點，低水215點。

美子公司恢復營運 百富環球明復牌

百富環球（0327）日前被指涉及參與對美國和歐盟的網絡攻擊，公司上周五（10月29日）發公告確認遭聯邦調查局（FBI）等部門搜查美國子公司Pax US佛羅里達辦事處及倉庫，取走若干物品並與Pax US部分僱員面談。百富指Pax US已恢復正常營運，公司將在明天（11月1日）復牌；而持有百富環球約33%的高陽科技（0818）同日復牌。