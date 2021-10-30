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2021年10月30日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
九建牛池灣補價96億 金額市區最大 可建樓面216萬呎 超觀塘凱滙
話你知：項目內二級歷史建築 與國父革命史有關
小蠔灣車廠發展藍圖曝光 首3期逾萬伙私宅
首3季私宅施工7200伙 12年同期最少
海航陳峰TWELVE PEAKS屋淪銀主盤
海茵莊園一周收6227票 超額13倍
蘋果營收4年來首遜預期 供應鏈問題致損失468億 年底旺季續受影響
IDC：第三季全球智能電話出貨量轉跌6.7%
內險股全線挫 港股4連跌
彭博：比亞迪擬配售H股 集資最多140億
轉數快一個月兩停機 余偉文預告有第三次
佳兆業傳放售旗下物管公司及港兩住宅項目
證監就包銷商配售活動定操守標準 須盡早委聘整體協調人 明年8月生效
港交所修例 規管股份獎勵計劃
四大行首3季純利增長全逾一成
中銀上季提取減值準備前經營溢利跌18%
全球最大手套商擬港上市
本港人民幣存款升1.6% 創逾5年半高
雷蛇突停牌 大股東研交易或涉全購
美9月核心PCE升3.6% 略低預期 仍處30年高位
亞馬遜警告：成本急漲利潤或歸零
「特斯拉殺手」Lucid電動車首交付
陸振球：搞好內地股巿 更勝推房產稅
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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九建牛池灣補價96億 金額市區最大 可建樓面216萬呎 超觀塘凱滙
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