雷蛇突停牌 大股東研交易或涉全購

陳民亮8月稱考慮美第二上市

雷蛇表示，截至報告日期止，據董事會了解，陳民亮與林嘉林尚未就是否進行潛在交易作出決定，而且並未與任何一方訂立實施潛在交易的正式協議。董事會亦注意到，股份近期價格及成交量有所上升，但並不知悉導致股份價格及成交量波動的任何原因。

雷蛇於2017年於港上市，上市前已獲本港首富、長和系創辦人李嘉誠青睞，在2017年透過私人投資旗艦維港投資對雷蛇投資逾5000萬美元（約3.9億港元），雷蛇其後又與和記電訊（0215）旗下3香港達成全球聯盟等，令雷蛇為港人熟悉。

截至昨日，陳民亮持有雷蛇約34.35%已發行股本，林嘉林則持有23.46%股權。雷蛇將於下周一（11月1日）起復牌，停牌前報1.96元，較2017年招股價3.88元跌近一半。