本港人民幣存款升1.6% 創逾5年半高

港元貸存比率升至84.7%

9月份貸款與墊款總額升0.4%，由年初截至9月底計升5%。9月年率化貸款增長為4.7%，首9個月年率化增長為6.7%。

由於港元貸款升幅比港元存款大，港元貸存比率由8月底的84.2%，升至9月底的84.7%。

今年第三季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季升5.7%後，錄得3.6%的按季跌幅。按經濟用途分析，這些貸款於第三季的跌幅主要由對股票經紀的貸款帶動。

金管局亦公布，負資產住宅按揭貸款宗數由今年第二季末的5宗，減至第三季末的3宗。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由第二季末的2100萬港元，減至第三季末的900萬元。

定息按揭計劃下月轉為恒常計劃

另外，按揭證券公司宣布，定息按揭計劃由下月1日起由試驗性質轉為恒常計劃，現時計劃下的定息年利率將繼續維持有效至明年1月底，由明年2月開始，該公司會按其資金成本、業務風險、市場情况等因素不時釐定定息年利率，並每月公布。