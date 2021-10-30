四大行首3季純利增長全逾一成

交行郵儲行表現較四大行更佳

總結今年首三季，四大行純利增速均超過一成，較上半年加快。單計第三季，建設銀行（0939）多賺15.61%至788.53億元（人民幣．下同） ，中國銀行（3988）多賺13.21%至507.1億元，工商銀行（1398）多賺10.59%至883.48億元。周四公布季績的農行（1288）則多賺14%。

去年初人民銀行多次調降中期借貸便利利率，帶動市場報價貸款利率（LPR）下降，以減低借貸利率，協助中小企應付新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊。各大銀行的淨息差在今年第三季企穩，建行、工行和中行的淨利息收益率較上半年稍跌0.01厘，交行則持平。

交行稱，雖然降低企業融資成本的政策要求和LPR下降，令資產收益率按年下降，不過該行降低結構存款等高成本存款，積極拓展低成本資金來源，基本抵補了資產收益率下行影響。大型內銀在今年第三季的淨利息收入受惠貸款增長，均有單位數增長。

不良貸款率按季大致持平

截至第三季末，各大銀行不良貸款率按季大致持平。工行和中行的信貸減值損失，在第三季只有輕微增加，建行甚至減撥32.47%。以首三季計算，建行和中行信貸減值損失減少11.95%和12.39%，工行微降0.23%。交行首三季的信貸減值損失增0.99%，該行指全球經濟復蘇和疫情發展仍然存在較多不確定因素，國內經濟恢復的基礎仍需進一步鞏固，因此保持撥備計提力度不減，減值撥備按年基本持平。