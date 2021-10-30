佳兆業傳放售旗下物管公司及港兩住宅項目

外媒：恒大限期前已支付離岸債券票息

彭博社及路透社均表示，恒大已在昨日寬限期到期前支付離岸債券票息，履行本月第二次支付票息的義務。恒大上周在限期前支付8350萬美元利息以避免違約，亦需要在昨日之前向債券持有人支付4750萬美元利息。

路透社昨日則報道，佳兆業正計劃出售的佳兆業美股持股，但目前仍未有明確買家。報道並表示，佳兆業更計劃出售去年在港取得的兩個住宅項目地塊。

持佳兆業美好67.2%權益 市值約17億

按聯交所資料顯示，截至9月底佳兆業持有佳兆業美好的67.18%權益，按股份昨收市價16.5元計，市值約17.08億元。文章未有披露計劃出售的兩個本港項目詳情，但據截至6月底的佳兆業中期資料，公司於去年投得屯門青山灣項目100%權益，並持有原由高銀金融（0530）持有的啟德地皮的50%權益。集團曾披露兩項目預計分別於2022年4月及2023年8月推出，可售貨值分別達105億元及150億元。近期佳兆業境外債券遭到內房「大好友」華置（0127）拋售，本周亦先後遭國際評級機構標普及惠譽降級。