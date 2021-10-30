轉數快一個月兩停機 余偉文預告有第三次

金管局昨日公布，轉數快系統將於下月14日凌晨1時至早上11時進行系統維護，轉數快於此時段內暫停提供服務，視乎下月14日進行的系統測試結果，公司會決定有關系統遷移及提升的實際安排和時間。

方保僑：演習後備系統搬遷

金管局總裁余偉文接受港台訪問時表示，最近一次維護涉及後備系統「搬屋」，後備系統遷移後與主系統連接時出現不穩定，致多用了4、5小時做還原，現初步找到解決方法，結算公司會在11月14日測試解決方法是否可行，若可行，「往後都要再揀多一日，就真的去做搬屋」。他又透露未來研究將轉數快系統與數字人民幣系統連結起來。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信11月中的維護是「演習」後備系統搬遷，「系統搬完後會還原至原位」，故預留時間與上周日最終暫停服務時間相若，若測試成功，預料之後落實搬遷當天，或需暫停服務約5小時。

金管局發言人回覆本報查詢時指，轉數快後備數據中心搬遷後會提供較佳的空間和配置，配合系統的擴充和發展。發言人又表示，是次轉數快進行系統維護與連結數字人民幣系統無關。

金管局發言人：與連結數字人幣系統無關

另外，余偉文表示，港區國安法實施後，該局主動向投資者、金融機構高管解說，初期投資者有疑問及擔心，惟該局去年底再辦研討會時，所收到的問題已轉為集中於香港機遇，而他亦不太擔心移民問題致人才不足。