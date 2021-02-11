彭博：比亞迪擬配售H股 集資最多140億

【明報專訊】今周內，繼李寧（2331）宣布配股之後，另一藍籌股比亞迪亦傳出配股消息。據彭博社引述銷售文件報道，比亞迪（1211）在公布上季業績後，尋求以每股273.5元至279.5元，配售5000萬股H股，集資136.75億至139.75億元，作價較比亞迪昨日收市價296.6元，折讓5.8%至7.8%。比亞迪股價在周三（27日）創新高，高見324.6元，此後連績兩日回落，昨日收報296.6元，全日跌1.7%，成交額33.75億元。
據報道提及，比亞迪是次配股集資所得資金擬用作營運資金、償還債務、研發、及一般企業用途。負責配股的投資銀行包括美銀證券、中金公司及高盛。
是次屬比亞迪今年內第二次配股，比亞迪於今年1月曾配售1.33億股新H股，當時亦正值比亞迪股價處於高位，最終配售價為225元，集資約300億元。
銷量增加 長汽上季收入升一成
其他汽車股方面，長城汽車（2333）昨日公布上季淨利潤按年跌1.7％至14.16億元（人民幣，下同），營業總收入按年升10.1％至288.69億元，基本每股盈利0.15元，按年跌3.4％。集團表示，收入增長主要由銷量增加所致，而首三季淨利潤仍升91%。長城汽車績前收報35.1港元，全日升2.8％。
廣汽上季淨利潤按年跌65％
廣汽集團（2238）上季淨利潤跌按年跌64.7％至9.47億元，營業收入升19.5％至207.99億元。基本每股盈利按年跌65.4％至0.09元。廣汽昨日收報7.36港元，全日跌0.7％。
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