內險股全線挫 港股4連跌

互聯網醫療股跌，早前國家衛健委就互聯網診療監管細節向社會徵求意見，中金指內地規範互聯網診療監管，預料線上處方藥銷售受影響，平安好醫生（1833）昨日急挫15%，收報37.85元的逾一年低位。京東健康（6618）跌2.9%，阿里健康（0241）亦跌3.25%。平安好醫生及阿里健康本周均是最差的科指成分股，全周累計跌31%及22%。

互聯網診療監管 平安好醫生挫15%

恒指方面，全周表現最差的是不停被大行削價的海底撈（6862），一周累跌25.34%，昨日收報21.8元，該股已做出7連跌，年初至今已累跌63.5%。第二差的藍籌股是阿里健康，平保一周累跌10.8%，是第三差。百威亞太（1876）一周升逾一成，為最佳表現的藍籌。

恒指昨日收市跌178點或0.7%，報25,377點，主板成交金額1261億元。國指跌90點或1%，報8961點。科指收報6375點，跌69點或1.08%。多隻股份績後異動，郵儲行（1658）第三季多賺22%，昨升5.4%；新奧首三季銷售量增兩成，昨升5.2%；創維（0751）光伏業務有驚喜，周四股價急飈六成後，昨日再升14%。