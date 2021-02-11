蘋果營收4年來首遜預期 供應鏈問題致損失468億 年底旺季續受影響

明報記者 周綺琪

績後股價昨晚早段跌4%

蘋果昨晚早段跌4%，低見146.43美元。集團截至9月25日的第四財季收入錄833.6億美元，按年升29%，創集團同期新高；但較市場預期的847億美元略低1.5%，屬2017年5月、即逾4年以來首次表現未能勝過市場預期。

儘管期內iPhone 13仍未推出市場，集團純利仍按年大增62.2%至205.51億美元（約1598.9億港元），符合市場預期；每股攤薄盈利為1.24美元。另集團宣布每股派息0.22美元。

未計及iPhone 13銷售 純利按年增逾六成

庫克表示，全球供應鏈目前遇上瓶頸位置，加上肺炎疫情擾亂東南亞工廠生產等因素，對集團上季銷售表現的影響超乎預期。他續稱，晶片荒亦正影響集團「大多數產品」，現時無法確定今年底旺季後，相關問題會否得以緩和，而短缺情况有可能持續至本季度。不過，庫克預計本季將會保持「強勁收入增長」，意味期內推出的iPhone 13需求或超出供貨量，而目前市場普遍預期本季收入將達1197億美元，按年升7.4%。

按類別劃分，季內產品收入錄650.83億美元，按年升30%。各類產品期內收入均錄升幅，iPhone仍為主要推動力，其收入增幅顯著，同比增加47%至388.7億美元，佔整體收入達46.6%；其次為包括iCloud、Apple Music等的服務收入，上季錄得182.8億美元，同比增加25.6%。

大中華地區升勢強勁 上季彈83%

地區銷售方面，多個市場分別錄至少錄逾一成增幅，當中大中華地區升勢強勁，上季按年彈升83%至145.6億美元；而亞洲其他地區則錄51.9億元銷售額，同比增加25%。歐美仍是主要地區，美洲的銷售額為368.2億美元，歐洲為207.94億美元，分別按年增20%及23%。