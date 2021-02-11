海航陳峰TWELVE PEAKS屋淪銀主盤

UPPER GENIUS LIMITED接管

土地註冊處顯示，上述TWELVE PEAKS雙號屋本月15日已登記「委任接管人和管理人契約」，並由羅兵咸永道合伙人接管。上述物業實用面積4241方呎，3層高設計，4房4套連書房間隔，另有2542方呎花園及泳池，以及830方呎天台及按摩池，區內代理指，單位目前叫價約5.1億元，實呎約12萬元。海航2015年以公司名義斥逾5.06億元購入，多次抵押予不同公司作借貸，如去年由UPPER GENIUS LIMITED作按揭，今次正是由UPPER GENIUS LIMITED提出上述接管。

尚翠苑綠表實呎1.44萬 再膺新界居屋王

不過，未補價居屋再創呎價紀錄。代理消息稱，荃灣尚翠苑C座高層3室，實用面積439方呎，2房間隔，綠表市場以632萬售出，實呎14,396元，打破屋苑今年7月以實呎14,326元所創下的新界未補價紀錄。原業主2017年6月以286萬未補價購入，帳面獲利346萬元或1.2倍。

CCL四大指數連跌5周 兩年首見

另具體反映10月4日至10日市况、即特首林鄭月娥發表施政報告當周市况的CCL，四大整體指數齊連跌5周，是2019年10月後即兩年來首見；數據顯示，CCL報186.17點、按周跌0.18%；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報188.77點，按周跌0.07%；CCL（中小型單位）報186.81點，按周跌0.09%；CCL（大型單位）報182.76點，按周跌0.72%。