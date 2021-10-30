首3季私宅施工7200伙 12年同期最少

根據運房局資料，第三季施工量錄700伙，按季大跌3600伙或83.7%；總括今年首3季，私宅施工量累計7200伙，按年急跌4400伙或37.9%，為2009年後同期新低。

潛在一手私宅供應9.4萬伙跌2%

另第三季私宅落成量約2200伙，按季減4500伙或67.1%，首3季累計落成量11,200伙，按年減2500伙或18.2%。截至9月底，預計未來3至4年潛在一手私宅約9.4萬伙，包括1.1萬伙貨尾、5.4萬個興建中但未售出單位，以及2.9萬個在已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位。

運房局表示，該9.4萬伙中，估計有7.7萬伙為實用面積少於753方呎的中小型單位，即佔整體供應量82%，比率較上一季升2%。同時，預計未來數月將有15幅住宅用地轉為熟地，可額外提供約5200伙。

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺表示，第三季私宅施工量僅700伙，相對過往高峰，即2017年第四季錄約7700伙，大跌九成；另今年首3季私宅施工量總和僅7200伙，遠低於去年同期受疫情影響時的1.16萬伙，意味未來落成量響起警號。葉又稱，政府應盡快檢視及精簡私樓發展的行政及審批程序，以加快建築進度。