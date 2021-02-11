海茵莊園開售前 藍塘傲1房835萬破頂

羅沙證券3900萬再沽貝沙灣3房戶

另外，土地註冊處顯示，薄扶林貝沙灣第2期第7座低層B室，實用面積1376方呎，3房1套連士多房間隔，成交價3900萬元，實呎28,343元。原業主羅沙證券，董事成員為DA ROSA家族人士，2012年2000萬元購入上址，帳面升1900萬元或95%。翻查紀錄，羅沙證券家族高峰期曾持有近40個本港住宅單位，去年開始積極放售，去年中已沽出貝沙灣2期6座高層B室及2期2座中層B室，共套現7180萬元，今年更連沽數伙，料已套現逾億元。

美樂3房業主持貨2年蝕使費離場

市場再有個別業主心急出貨，蝕使費離場。祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門美樂花園第4座高層C室，實用面積861方呎、3房1套間隔，新近於自由市場以880萬元易手、實呎10,221元，屬市價水平。不過，原業主2019年10月在自由市場以800萬元購入，帳面雖賺80萬元或10%，但因持貨僅2年，須繳付樓價10%額印稅涉約88萬元，連同購入單位時使費計，料實蝕約50萬元或6%離場。